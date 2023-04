A könyvtárosok világnapját 2011 óta ünnepeljük az American Library Association (Amerikai Könyvtárak Szövetsége – ALA) és az International Federation of Library Associations and Institutions (Könyvtári Egyesületek és Intézmények Nemzetközi Szövetsége – IFLA) kezdeményezésére. Vármegyénkben is megemlékeznek erről a napról, de általában csak egymás között a könyvtárosok – mondta érdeklődésünkre Filip Gabriella, a II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár nyugalmazott könyvtárosa. Véleménye szerint a könyvtárnak alapvető feladatán, az olvasók kiszolgálásán túl közösségi térként is működnie kell. Nemcsak hagyományos könyvkölcsönzési hely, hanem tájékozódási központ is.

Filip Gabriella újságíró, könyvtáros | Fotós: Bujdos Tibor

A könyvek tartalmazzák az emberiség nagy kérdéseire adható válaszok összességét, de az eligazodáshoz, a megfelelő információforrás megtalálásához szükség lehet a szakember segítségére. Azt hihetnénk, az internet sok olvasót elvesz a könyvtártól, de például az információgyűjtés, egy-egy szakmai kutatás miatt ma is fontos intézmény, sőt, nagyon sok kiváló internetes adatbázis elérhető, használható a könyvtárban – mondta Filip Gabriella. Majd hozzátette, vannak az idősebb korosztály képviselői, akik napirendjükbe illesztve térnek be a legfrissebb újságokat elolvasni, de a fiatalok is szívesen időznek itt, A központi épületben különösen népszerű a gyermekkönyvtár és a tinisarok. Sokan kölcsönöznek filmeket, zenei felvételeket, kottákat is. Az iskolai közösségi szolgálatnak köszönhetően is sok fiatal ismeri meg a könyvtári szolgáltatásokat. Filip Gabriella könyvtáros szerint ennek a hivatásnak van utánpótlása, de ők már informatikus könyvtárosok