Hamarosan indul az idei szezon a Balatonnál – májustól szeptemberig, a vendéglátóipari egységek pedig nagy erőkkel toborozzák a dolgozókat erre az idényre. A munkaerőhiány még mindig jellemző a szektorra, ezért a jó szakemberek iránti kereslet jó fizetéssel párosul. A sok százezres "álomfizetések" valóban léteznek, nem mese, de megvan az ára: kegyetlenül sokat kell érte dolgozni, a fiatalok pedig egyre kevésbé hajlandóak erre.

Ma már egyre kevesebben

Kíváncsiak voltunk arra, hogy Borsod-Abaúj-Zemplénben vannak-e munkavállalók, akik a magyar tenger partján szeretnének dolgozni a nyáron. Néhány vendéglátásban érdekelt vállalkozót megkérdeztünk, hogy az ő munkatársaik gondolkoznak-e ilyesmin. Kutatásunk eredménye szerint, amíg ez úgy 10 éve még tendencia volt, manapság már egyre kevésbé jellemző. Az alkalmi munkavállaló fiatalok inkább a határon túl keresnek idénymunkát, ahol euróban kapják a bért. Akiknek pedig itthon van viszonylag jól fizető, biztos állása a vendéglátóipari szektorban, azok nem adják fel a néhány hónapos szezonért azt.

Keresett a szakképzett munkaerő

A pandémia után több százezer ember hagyta el a turisztikai szektort, akik közül nagyon sok szakember végleges pályaelhagyó lett. Azonban sokan rájöttek közben, hogy hiányzik nekik a vendéglátás és ismét visszatértek a vendéglátóiparba – mondta Bágyi Péter, a BOKIK Idegenforgalmi és vendéglátóipari osztályának elnöke.

Ezeket az embereket most a munkaerőhiány miatt nagyon megbecsülik a szakmában. Ez fizetésben és extra pihenőidőben is megmutatkozik – tette hozzá az elnök. A mostani tendenciára igaz, hogy többnyire mindenki azt szeretné, hogy legyen egy fix munkahelye a lakóhelyéhez közel. Ezek az emberek régebben lehetséges, hogy felmondtak, és a nyári szezont a Balatonnál töltötték, majd ősszel visszajöttek, és ha előző munkáltatójuk nem foglalkoztatta őket újra, akkor elhelyezkedtek egy másik munkahelyen. Most hatalmas munkaerőhiány van, főleg a szakács és pincér szakmákban, ugyanez a helyzet a Balaton partján lévő egységeknél is. Akik a pandémia után meg tudták tartani állásukat nem mennek el idénymunkára. Éppen ezért nehézségek elé néz a vendéglátóipar akár a népszerű balatoni nyaralóhelyeken is – vélekedett Bágyi Péter. Főképpen tanulókkal vagy olyan dolgozókkal kell a szezont végig csinálniuk, akik hajlandóak a fix munkájukat feladni ezért. Azonban ez a szakmai színvonal rovására mehet, hiszen a jól képzett szakembergárda hiányozhat. A szállodaipar és az éttermi szektor egyébként országosan és vármegyénkben is küzd a folyamatos munkaerőhiánytól – hangsúlyozta az elnök. Az előrelátó vendéglátós és aki megtehette, megtartotta dolgozóit a pandémia alatt is, most ezek az egységek sikeresen működnek, nem kell bezárniuk kényszerűségből. Nem csak a Balatonnál probléma ez egyébként – jegyezte meg. A tokaji vendéglátóhelyek egy része is mostanában nyitna, a szezon kezdetével, de nem jön annyira a forgalom, mint várták, így a dolgozók tovább állnak. Ez a tendencia a Balatonnál még komolyabban fennáll.

Feszített tempóban

Ami a fizetéseket illeti, a hangzatos egymillió forintot is megközelítő fizetéssel kecsegtető ajánlatok, amelyekről hallani lehet, azért nem teljesen fedik a valóságot, vagyis azt kell megnézni, ezt az összeget hogyan, mennyi munkával lehet elérni egy hónapban, és azért érdemes-e feladni otthon a biztos megélhetést – hangoztatta Bágyi Péter. Ehhez bizony nem elég hétfőtől péntekig napi nyolc órában dolgozni. Jellemzően a hét minden napján, hétfőtől vasárnapig hajnaltól éjszakáig munkában kell lenni. Tehát erőltetett menetben sok munkaóra ledolgozásával érhető el az áhított fizetés, és a szállást is meg kell oldania a munkavállalónak, ráadásul a családjától távol van egész nyáron. Összességében nem pozitívabb a mérleg a végére, mintha valakinek a régióban van fix munkahelye – emelte ki a szakértő. Ez leginkább a Balaton melletti településeken élő diákoknak lehet vonzó, akik ebben a pár hónapban tudják vállalni a nyári munkát.