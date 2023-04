Az Igriciben élő két és fél éves beteg kisfiúért sokan összefogtak, mindenki úgy segít, ahogy tud. Édesapja munkatársai elhatározták, mindent megtesznek azért, hogy minél több pénz gyűljön össze a gyermek gyógykezelésére, fejlesztésére.

– Én is a tiszaújvárosi tűzoltóságon dolgozom, csakúgy mint a kisfiú édesapja, akit szintén Krisztiánnak hívnak, és nemcsak kollégám, hanem nagyon jó barátom – mondta portálunknak Azari László tűzoltó őrmester. – Amikor megtudtam, hogy mi történt velük, egyfolytában azon gondolkodtam, hogyan lehetne nekik segíteni. Mivel hosszú éveken át fociztam, kitaláltam, hogy mezeket szerzek különböző csapatoktól. A tervet megosztottam még három kollégámmal, így együtt kezdtük el a gyűjtést. Megkerestük a csapatokat, megszólítottuk a játékosokat, még külföldre is írtunk levelet, Dunaszerdahelyre, például és Sepsiszentgyörgyre. Először nagyon nehéz volt, mert sokan visszaélnek a csapatok jóhiszeműségével, és beteg gyerekre hivatkozva akarnak mezt szerezni. Én azonban csatoltam a Krisztián családjával készített tévériportot és a tűzoltó-igazolványom másolatát. Az első 2-3 mez megszerzése rendkívül keserves volt, de ma már több mint 20 van, és célul tűztük ki a 30-at. Magyarország 12 labdarúgócsapatától kaptunk mezt, ami elképesztő dolog, de küldtek a kézilabdások is, Szegedről és a Veszprémből, valamint a DVTK kosaras lányai. Egy idő után a csapatok maguk ajánlottak mezeket. Nagyon örülök neki, hiszen Krisztián kiváló ember, kiváló tűzoltó és rendkívül szerény – fogalmazott Azari László.

Jelezte: a mezek árverezése valószínűleg húsvét után kezdődik a Supersum Alapítvány szervezésében. Az alapítvány támogatja Krisztiánékat, és jótékonysági futást is szervez a javukra, ami Tiszaújvárosban április 22-én 10.30-kor kezdődik. Részletek az alapítvány közösségi oldalán.

Cél a fejlesztés

Többször írtunk már Krisztiánról, korábban az édesanyja mesélte el szívszorító történetét. A kisfiú 8 hónapos volt, amikor a védőoltás ellenére agyhártyagyulladást kapott. Négy hétig volt kómában, de amikor felébredt, elvesztette a látását és a hallását is. Tavaly decemberben beültették neki a cochlearis implantátumot, amivel esélyt kapott, hogy a jobb fülére visszakapja a hallását. A betegsége miatt azonban a mozgása is visszafejlődött. Önálló nagymozgásokra nem képes, hasra fordulni is csak segítséggel tud. Szüleik szeretnék őt elvinni a Borsóházba, valamint Sopronba, ahol intenzív és komplex fejlesztést kaphatna. Ezekben az intézményekben nagyon sok gyermeknek segítettek már. A fejlesztések azonban sokba kerülnek, ezért nagy szükség van a támogatásra.