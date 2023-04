Mint írják: A terület évtizedek óta elhanyagolt, a legnagyobb problémát a korábbi években többször visszavágott cserjék és fák, illetve azok sarjai, valamint a felhalmozódott zöld- és egyéb hulladék okozzák. A feladatok lényegében a fenti körülményekből fakadóan az elvadult növényzet kitakarításából, kaszálásból, a cserjék/fácskák tönkjeinek kiásásából és a keletkező zöld- és egyéb hulladék összegyűjtéséből állna.

A sírkert területének rendezéséhez a terület tulajdonosa, a Mazsihisz megadta a tulajdonosi hozzájárulását. A temető kitakarításában az egyesület néhány tagja mellett Perkupa Önkormányzata és Molnár Zoltán polgármester is segítségükre lesz, de a munkákhoz helyi önkéntesek bevonására is szükségük lenne, így mindenkit szeretettel várnak aki ráér, akár néhány órát is, és tudna segíteni. Jelentkezni az esemény Facebook eseménye alatt lehet.