Miskolc némely közterületein visszatérő probléma, hogy a lezáratlan hulladéktárolókból guberálók kiborítják a szemetet, vagy a szelektív hulladékgyűjtők körül nagy mennyiségű hulladék halmozódik fel. Egy Győri kapui olvasónk jelezte felénk, hogy rendszeresen tapasztal ilyesmit a környéken. A Magyar Máltai Szeretetszolgálatnál érdeklődtünk róla, hogy vajon a hajléktalanok, vagy mások számlájára írható-e a jelenség és megoldás lehet-e a kukák lezárása.

Értékes fémet keresnek

– A kukából guberálás elsősorban nem a hajléktalanokra, hanem a hajlékkal rendelkező, de mélyszegénységben élő emberekre jellemző. Ők nem mindig miskolciak, előfordul, hogy távolabbról érkeznek – mondta Kocsenga Anton, a máltai miskolci Hajléktalanok Átmeneti Szállásának és a Miskolci Regionális Diszpécserszolgálat vezetője. – Általában nem élelmet, hanem eladható tárgyakat keresnek a hulladéktárolóban. Rendszerint a réz holmikat és a zsinórokat gyűjtik össze és viszik be a MÉH-be. Ebből gyűjtenek valami kis megélhetést maguknak. A hajléktalanok élelmezése Miskolcon megoldott, hiszen a Magyar Máltai Szeretetszolgálat 150 fős népkonyhát üzemeltet, ahol minden hétköznapon egy tál meleg ételt és szerdánként pékárut kapnak, akik betérnek hozzánk. A nappali szállón és az időszakos férőhelyen pedig reggelit és vacsorát biztosítunk számukra, hétvégén pedig főzünk nekik. Itt általában mindenki rendelkezik valamennyi jövedelemmel, mert gondoskodunk róla, hogy be legyenek jelentve egy intézményhez. Emiatt ők nem szorulnak rá a guberálásra. A szállóba amúgy is tilos behozni kukázott élelmiszert, hiszen fertőzésveszélyes. A többi értéket pedig zárható szekrénybe lehet betenni.

Városháza engedélyezi

A guberálás egyik megoldása lehet, hogyha a helyi lakószövetkezet lelakatoltatja a hulladéktárolót.

„A közterületen elhelyezett szemétgyűjtő edények ráccsal történő elkerítését és lezárását a társasházak és lakásszövetkezetek kezdeményezhetik. A telepítéshez az engedélyeket Miskolc Polgármesteri Hivatalának Városfejlesztési Főosztálya adja ki, a kérelmet oda kell eljuttatni” – tájékoztatta szerkesztőségünket a miskolci Polgármesteri Kabinet – Sajtó, Kommunikációs és Városmarketing Osztálya.

Helyszíni szemle

A hulladéktárolót olyan helyre kell tenni, hogy a szemétszállításnál könnyen hozzáférhető legyen.

„A főosztály - és több esetben a kukák ürítését végző MiReHu Nonprofit Kft.- valamint a társasház képviselője a kérelem befogadása után közös helyszíni szemlét tart. Ilyenkor kijelölik a zárható edényzet mindenki számára elfogadható helyét, tekintettel arra, hogy az ürítést végző teherautó számára mindenképpen biztosítani kell a megfelelő hozzáférést az edényzethez. A kérelemhez csatolni kell, hány lakás tartozik az adott hulladékgyűjtő edényzethez, a szemétgyűjtő edények darabszámát és űrtartalmát” – tudtuk meg a miskolci Városháza Sajtóosztályától.

Kulcsot kapnak a lakók

A lezárt hulladékgyűjtőkhöz tartozó kulcsból a szemétszállító vállalatnak is szükséges másoltatni.

„Az adott épülethez tartozó szemétgyűjtő edények rácsaihoz minden ott lakónak rendelkeznie kell a nyitáshoz szükséges kulccsal. A lakóknak biztosított kulcsok csak a saját szemétgyűjtő edényüket körbevevő rácsok nyitására lehetnek alkalmasak, más épületeknél elhelyezett szemétgyűjtők rácsait nem nyithatják. A lezárt szemétgyűjtők nyitásához a szolgáltató is rendelkezik egy úgynevezett mesterkulccsal, amely minden lezárt szemetes nyitására alkalmas, függetlenül attól, hogy az melyik épülethez tartozik” – írták levelükben.

– Amikor megkapjuk a társasháztól a hulladékgyűjtő kulcsát, akkor ezt ledokumentáljuk és átadási jegyzőkönyv készül. A kulcsot később azok a kollégák kapják meg, akik összegyűjtik a szemetet – fejtette ki Ladányi Roland, a MiReHu Nonprofit Kft. ügyvezetője. – Az általunk biztosított közszolgáltatás a hulladékgyűjtő edényben elhelyezett szemét elszállítására vonatkozik, ezért a kukák mellett hagyott hulladékkal mi nem tudunk foglalkozni. Néha találkozunk olyannal, hogy a lakat, vagy a zár már annyira régi, vagy elhasznált, hogy nehezen nyitható. Esetleg bele van törve a kulcs. Ilyenkor rögtön jelzünk az érintett lakószövetkezetnek.

Feljelenthetik a házat

A társasház lakóközösségének a felelőssége, hogy tisztán tartsa a környezetét.

„Az önkormányzat, illetve a megbízásából eljáró Miskolci Önkormányzati Rendészet pénzbirsággal büntetheti a társasházat vagy lakásszövetkezetet, ha a hulladékgyűjtő edény környékén háztartási szemét vagy oda nem gyűjthető anyagok, például lomtalanításból származó bútorok, építési anyagok és törmelék, veszélyes hulladék található. Még akkor is, ha azokat nyilvánvalóan nem a társasház lakói helyezték oda. Ezek elszállíttatásáról, a gyűjtőhelynek és környékének a megtisztításáról, takaríttatásáról a társasházaknak saját költségükön kell gondoskodniuk. Amennyiben eljárás indul, akkor a rendészet által megszabott határidőig” – hangsúlyozta a miskolci önkormányzat.