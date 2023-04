A MED Infóban ezúttal a mozgás fontosságáról, a közösségi sport jótékony hatásairól beszélget Lehoczki Évivel Nagy-Hankó Kriszta. Évi sokoldalú egyéniség, évtizedek óta sportol és tart edzéseket főként hölgyeknek. Egyebek mellett SpinRacing és a Hot Iron edző. Vendégei régóta kitartanak mellette így egy összeszokott csapat alakult ki náluk. A tél és a tavasz a nyárra való felkészülés ideje. A nők ilyenkor nyári formájukra "gyúrnak", hogy jól mutassanak fürdőruhában. Illetve ez az időszak a nagy sétáké is a szabadban, a természetjárás ideje. Ez is az egészséges élet egyik alappillére lehet. Évi jó tanácsokkal látja el a hallgatókat. Azt is elárulja, hogy miként kezdjen bele a mozgásba az, aki még csak gondolkozik rajta, hogy kellene valamit csinálni. Az edző beavatja a hallgatót az egészséges táplálkozásról vallott nézeteibe is.

Minderről bővebben ma este 20 órától hallhatnak a Borsod Online Podcast-jában.