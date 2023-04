Immár ötödik alkalommal rendezték meg a Matyóföld tortája versenyt, melyet idén is a Matyó Kertbarát Egyesület hirdetett meg. A megméretésre összesen öten neveztek hat tortával. A zsűri tagjai között volt Tállai András miniszterhelyettes, a térség országgyűlési képviselője és Molnár Istvánné települési képviselő. Az ünnepélyes eredményhirdetésen Vasas Pál, a zsűri elnöke értékelte az alkotásokat. A verseny győztese, Juhász Cintia a tavalyi évhez hasonlóan idén is az első helyen végzett. A mákos tortát a II. Matyó Világtalálkozón is elkészítik és meg lehet majd kóstolni.