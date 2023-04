Hatalmasat tévedtem. Már a parkolás is egy mutatvány volt, csak a harmadik általam kiszemelt belvárosi parkolóban találtam helyet az autóval. Ahogyan a járművek, úgy a szemlélődő sétálgatók száma is nagy volt a még mindig csepergő esőben. A kereskedők többen fedél nélkül árusítottak, így jobb híján nejlonokkal takargatták a földön heverő festményeket, műtárgyakat, de maradtak, mert volt érdeklődés.

Minden a megszokott volt

A kínálat a szokásos volt, visszatérő, ismerős arcokat is lehetett látni az eladók között, illetve a jó hangulatú beszélgetések is megvoltak, amelyek jellemzik a régiségvásárt általában. A termelői sátraknál egy házi szörpöt árusító stand mellett fültanúja voltam egy szóbeli „összekapaszkodásnak”, amint a két Nógrádból érkező köszöntötte egymást.

Imád olvasni

Kacarászva, láthatóan nagyon izgatottan válogattak egy másik sátornál a könyvek között a fiatal lányok, akikre figyelmes lettem, és megszólítottam őket. A 16 éves Zádori Dalma Zoé a barátnőivel Encsről jött a régiségvásárba. Ő minden alkalommal itt van – árulta le. Most magával csábította a barátnőket is. Leginkább a könyvek, azon belül is a szépirodalom érdekli, most is tele van a táskája az itt vásárolt kötetekkel – avatott be Zoé. Szeret olvasni. Legnagyobb kedvencei a magyar szerzők, mint például Babits, Kosztolányi. A külföldiek közül Hemingway, Dosztojevszkij műveit kedveli. Nehéz olvasmány, ezt ő is tudja – mondta nevetve. Hozzáteszi még: mivel már ismeri a kereskedőket, ezért többnyire célirányosan oda megy, ahol tudja, jó áron adják a könyveket.

A könyvek nagyon mennek

Minden régiségvásáron itt van árusként, vármegyénkből érkezett, de nem miskolci – mondta Roland, aki teljes nevét nem árulta el. Alapvetően régiségekkel, hagyatékokkal, könyvekkel és sok mindennel mással is foglalkozik – tudatta. Más vásárokban is megfordul, de leginkább csak Borsodban. Sokszínű kínálatából kiszámíthatatlan éppen mi tetszik meg a vásárlóknak – hangsúlyozta Roland. Van amikor azt nem viszik, amire számít az ember. A könyveket mostanában nagyon kedvelik, sokan vásárolják. Talán a pandémia miatt szoktak rá az olvasásra az emberek, ami nem is baj. Még olyan helyeken is fogynak a kötetek Kelet-Magyarországon, ahol addig egy darabot sem lehetett eladni – vélekedett a kereskedő. (Nem a miskolci vásárra gondolt. A szerk.)