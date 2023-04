Vranai Erika, csécsi (Felvidék) mézeskalácsos tartott előadást és bemutatót az érdeklődők számára. Akik bizony olyan sokan jelentkeztek, hogy délelőttös és délutános csoportot is kellett létrehozni – mondta Mács Ildikó, a Felvidék Ház szakmai igazgatója. A mézeskalács készítő saját bevallása szerint hajnalig sütötte a 300 darab mézeskalácsot, amelyet a résztvevők maguk díszíthettek ki az ő tanácsai, útmutatása alapján és a felügyelete alatt. A workshop ingyenes volt. A kidíszített mézeskalácsokat mindenki ajándékba kapta és haza is vihette.

Sok kis csodát köszönhet a mézeskalácsnak

Vranai Erika elmondása szerint nagyon sok kis csodát köszönhet a mézeskalácsnak. Alkotásaival már számos helyen megfordult, például Brüsszelben, az Európai Parlamentben is bemutatta a tudását. A legnagyobb élménye mégis az volt, amikor Böjte Csaba ferencesrendi szerzetes hívta Csíksomlyóra, hogy a Dévai Szent Ferenc Alapítvány otthonában tanítsa meg a lányokat mézeskalácsot készíteni, hátha valamelyikük szakmájává is fogadja ezt a mesterséget. Más kézműves termékekhez hasonlóan a mézeskalács-készítés is időt igényel, és szívből kell csinálni. Vranai Erika szerint olyan szívbéli gazdagságot lehet vele nyerni, ami pénzben nem mérhető. Ezért is hódol a hobbijának.