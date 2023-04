A matematikát magas szinten művelő felvidéki, kárpátaljai, erdélyi, partiumi, bánsági és délvidéki középiskolás tanulók és tanáraik 18 év után másodszor találkoznak Miskolcon, a Földes Ferenc Gimnáziumban, az anyaország hasonló érdeklődésű diákjaival és pedagógusaival. A Covid járvány miatt háromszor is meghiúsult fesztivált a rendezést tervező zalaegerszegi Zrínyi Miklós Gimnázium ebben a tanévben nem tudta megvalósítani, ezért a program mögött álló szervezet megkeresésére február végén vállalta a szervezést a Földes Gimnázium.

Mintaértékű összefogás

A nemes hagyomány folytatása érdekében mintaértékű összefogás született, a Földes Gimnázium, a Miskolci Egyetem és Miskolc önkormányzata között. Hatalmas segítséget jelentett a szervezőknek a Földes öregdiákok támogatása. A négy napra Miskolcra érkező közel 300 középiskolás diák és tanár a versenyzés mellett bepillantást nyerhetett a Miskolci Egyetem képzési rendjébe, bekapcsolódhattak az egyetemi campus életébe, továbbá számos programon ismerkedhettek városunk és vármegyénk történelmi és kulturális gazdagságával, természeti és épített értékeivel. A nagyszabású esemény fő célja a tehetséggondozás, a tudományos élet utánpótlásának támogatása volt. A versenyen túl a rendezvény célja a magyarságtudat erősítése, a magyar nyelvű oktatással kapcsolatos tapasztalatcsere, a szakmai és emberi kapcsolatok erősítése. A felsőoktatásban is elismert verseny támogatója volt a Magyar Nemzeti Bank, további támogatók a Neumann János Nonprofit Kft, a Kárpát-medencei Tehetségkutató Alapítvány, a Domestore Kft, és a Brand Visual Kft. Miskolcot két gimnázium diákjai is képviselték, a szervező Földes Ferenc Gimnázium meghívására a Herman Ottó Gimnázium diákjai is részt vettek a versenyen – tájékoztattak a szervezők.