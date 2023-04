Nyári ökoiskola és életmódközpont épül Hernádszentandráson ebben az évben – tudatta Üveges Gábor, a település polgármestere.

"Hosszú évek csapatmunkája után, szlovák-magyar partnerségben, 15 szervezettel közösen, a Hernád folyóhoz kapcsolódó hatalmas fejlesztések történnek meg a következő hónapokban térségünkben. Hernádszentandráson a kialakítandó központ és környezete korszerű helyiségekkel, vizesblokkokkal, közösségi terekkel, sátrazási lehetőségekkel áll majd rendelkezésre iskolák, diákcsoportok, turisták, pihenni vágyók rendelkezésére. A területhez tartozik egy újabb, jól felszerelt épület is, és mintegy egy hektáros zöld felület, sok-sok gyümölcsfával. Bízunk benne, hogy a ház egykori gazdája is mosolyog majd odafentről, hogy a jövőt szolgálhatja hajdani lakhelyük. Az elmúlt hónapokban kerékpárokat, kenukat, szállító trailert szereztünk be a projekt részeként, és folyamatban van egy tároló konténer megvásárlása is. Hiszünk abban, hogy sok jó kezdeményezés, sok jó ember munkája és hite egyszer meghozza a gyümölcsét a Hernád-völgyében is" – fogalmazott a polgármester.

Fellendíti a turizmust

A részletekről szólva megtudtuk, a projekt címe: „Aktív turizmusfejlesztés a Hernád folyó mentén.”

A Szlovákia-Magyarország nemzetközi együttműködési projekt keretében Hernád-menti önkormányzatok, vállalkozások és civil szervezetek hivatottak arra, hogy tevékenységükkel nagy lépést tegyenek a Hernád folyó aktív turizmusának fejlesztéséért. A program során határon átívelő komplex turisztikai szolgáltatást alakítanak ki. Lesz kajak-kenu- és kerékpárkölcsönző-hálózat, kikötőpontok- és szálláshelye.

A szlovák-magyar partnerségben összesen 15 szervezet vesz részt a River & Mountain o.z. szlovákiai partner vezetésével.

Hernádszentandrás önkormányzata a projektrész keretében a Hernád folyó vízi turizmusához kapcsolódó fejlesztéseket hajt végre a településen. A konkrét tevékenységek keretében egy nyári öko-iskola számára fenntartott épületet újít fel és rendez be. A projekt részeként a település megszervezi a Hernád-nap nevű rendezvényt, valamint projektmenedzsment és irodai, valamint adminisztrációs tevékenységet is folytat a megvalósítás teljes időtartama alatt.

„Egy ekkora volumenű projekt, amely magas intenzitású együttműködést igényel, fejleszti a térség gazdasági szereplői közötti együttműködés mértékét hosszú távon is. Ezenfelül a kialakított kajak-kenu- és kerékpárkölcsönző-rendszer fellendíti a Hernád folyó menti turizmust.

A Hernád-nap pedig kiváló lehetőséget biztosít arra, hogy felhívjuk a figyelmet a felelősségteljes természetjárás fontosságára”, fogalmazott a polgármester.

A projekt megvalósítására kapott támogatás összege több mint 165 ezer 772 euró.