A Fazekas Utcai Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola lett a legeredményesebb intézmény Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében a Zrínyi Ilona Matematikaversenyen. Főleg az alsósok remekeltek, két másodikos kisdiák az országos döntőbe is bejutott: Bodnár Kincső és Boros-Kucsma Janka.

– A siker a következetes munkának köszönhető és annak a sok-sok szakkörnek, játékos feladatnak, amit az iskolában szervezünk a gyerekeknek – jelezte lapunknak Soósné Prókai Nikolett, az intézmény alsós igazgatóhelyettese nagy örömmel.

– A digitális oktatásban is igyekszünk hangsúlyos szerepet adni a matematikának, felső tagozaton pedig jön a robotika, ami szintén támogatja a matematika-oktatást. Sok tehetséges gyermekünk van, akik szívesen foglalkoznak a matekkal, ami a kicsikhez közelebb áll, mint a magyar. A pedagógusok rengeteg feladatlapot készítenek, a tanítási órákon plusz feladatokat adnak azoknak, akik szeretik a matematikát és olyan versenyfeladatokat is, amilyenekkel a megméretéseken találkoznak. Olykor a felkészülésbe bevonják a szülőket is, mert nincs mindig idő minden feladatot megoldani az iskolában. Otthon aztán nagy az öröm, amikor sikerül egy-egy rafináltabb kérdésre megtalálni a választ. Mert a Zrínyi-versenyen ilyenek is előfordulnak. Diákjaink azonban ott vannak a Töprengő, az Észpörgető és a Kenguru versenyeken is, ahol szintén megmutathatják, mennyire tehetségesek matematikából. A sok munkának meglett a gyümölcse. Korábban is elnyertük már a címet, bár akkor nem kaptunk kupát, csak oklevelet – tette hozzá az igazgatóhelyettes.

Elmondta azt is, hogy a Zrínyi-verseny első fordulóját novemberben rendezték, akkor minden diák a saját iskolájában írta meg a feladatlapot. A legjobbak kerültek a második fordulóba, amit a Fazekasban szerveztek. A díjkiosztó Sajószentpéteren volt. A következő állomás pedig az országos döntő.