Hosszabb nyitvatartással várja március második hétvégéjétől kezdve a vásárlókat a Zsarnai piac, amely nemcsak régen, de még jelenleg is rendkívül népszerű a miskolciak körében. Szombaton 5 és 17 óra között, vasárnap 7 és 15.30 között lehet keresgélni a sorok között, ahol ruhaneműtől kezdve, szőnyegen, háztartási gépeken, szerszámokon, kerékpárokon, virágon, édességen át, még vadászpuskát, sőt gyümölcsfa csemetéket is lehet kapni.

Vasárnap délelőtt a Boon.hu is kilátogatott a helyszínre és néhány ruha erejéig kollégáink is elcsábultak és bevásároltak. Bár a hatalmas piacteret nem tudták teljesen kihasználni az árusok, de a családok közül sokan választották hétvégi programnak a piacozást. A magas látogatottsághoz valószínűleg a verőfényes napsütés is hozzájárult. A jó hangulatról és a Zsarnaihoz fűződő emlékeiről néhány vásárló is beszámolt nekünk.

Élvezték a nyüzsgést

– Miskolciként időnként kijövök a Zsarnaira, de régen vidékiként is jártunk. Azóta sokkal jobban kiépült a piac. Mivel szép az idő, eldöntöttem, hogy megnézem, milyen most a kínálat. Nagyon kellemes itt lenni. Rengetegen vannak és a felhozatal is elég széles – mondta el Dóka Krisztina. – Szívesen sétálok a piacon úgy is, hogyha éppen nem keresek semmit. Aztán általában mindig meglátok valamit, ami esetleg otthonra kell, vagy hasznos lehet. Ma például mobiltelefon üvegfóliát vettem, de szeretnék még a konyhaszekrény falára felszerelhető lámpát is nézni.