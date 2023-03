A Szépkorúak Filmklubja programjaként az Uránia-Béke art mozitermekben, március 26-án (vasárnap) fél 2-től a Művészetek háza Uránia termében, 2 órától pedig a Béke teremben vetítik a I Wanna Dance with Somebody – A Whitney Houston film című filmet. A magyarul beszélő amerikai film Whitney Houston énekesnőnek állít emléket. A fiatal New Jersey -i gospel kórusénekesnőből minden idők egyik legsikeresebb és legtöbb díjat elnyert művésze lett. Whitney Houston életét és karrierjét mutatja be az alkotás, amelyet a zenei ikon legkedveltebb slágerei fűszerezik.

Az előadás nyugdíjas igazolvánnyal látogatható, jegyek a Dr. Hilscher Rezső Szociális Közalapítványtól igényelhetők a Hunyadi utca 2. alatti városháza aulájában, kizárólag március 13-án 10:00-11:00 között.