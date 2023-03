A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ) Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Szervezete 2023. évi közgyűlését tartotta szerdán a Népkerti Vigadóban. A közgyűlés egyben egy vállalkozói fórum is volt, ahol a VOSZ vezetése tájékoztatást adott az idei év cselekvési programjáról, a szövetség aktuális gazdaságpolitikai kérdésekre adandó válaszairól. A vármegyei szervezet pedig összefoglalást adott a tavaly végzett munkájáról, jövőbeni feladatairól. Az eseményen elsőként köszöntők hangzottak el, majd a Miskolci Egyetem és a VOSZ közötti együttműködési megállapodás ünnepélyes aláírására került sor.

Maradjanak a fiatalok a régióban

A vállalkozásokat nagy kihívások elé állítja a jelenlegi világgazdasági helyzet – mondta dr. Alakszai Zoltán, a B.-A.-Z. Vármegyei Kormányhivatal főispánja. Az itt élők elkötelezettsége és hite segített abban, hogy a vármegye ismét megtalálja önmagát az eltelt több mint tíz évben. A vállalkozások és ezzel együtt a foglalkoztatottak száma is nőtt, 2010 és 2022 között mintegy ötvenezer fővel. Kormányzati cél, hogy ez a régió a továbbiakban is fejlődjön, de ez nem megy együttműködés nélkül. A Kormányhivatal a következő időszakban még inkább arra fog törekedni, hogy partnere legyen a vármegye vállalkozásainak – emelte ki a főispán.

Pontosan tudják, mennyire fontosak a cégek, vállalatok a város életében - hangsúlyozta Veres Pál, Miskolc polgármestere. Nem elsősorban az iparűzési adó és egyéb bevételek miatt, hanem a népességmegtartó ereje okán. A jó szakembereket, tehetséges fiatalokat itt kell tartani, amely közös cél a vállalkozásokkal együtt – jegyezte meg a polgármester. Hozzátette: a cégek társadalmi szerepvállalása és a kulturális élet támogatása részükről szintén erősíti a várost és a régiót.

dr. Alakszai Zoltán, a B-A-Z. Vármegyei Kormányhivatal fõispánja

Szakember utánpótlást adnak

Magyarországon 63 felsőoktatási intézmény van, ahol közel 250 ezer hallgató tanul. Ebben a környezetben a Miskolci Egyetemnek jól kell pozicionálnia magát, hogy a leendő hallgatók őket válasszák – mondta Prof. Dr. Horváth Zita, az egyetem rektora a megállapodás aláírását követően. Hozzátette: egyetemük regionális szellemi bázis Észak-Magyarországon, illetve azon 11 magyar intézmény között vannak, akiket jegyeznek a világ felsőoktatási térképén. Elsősorban azonban az a feladatuk, hogy a régióban biztosítsák a szakemberek utánpótlását a munkaerőpiacon, a vállalkozások, cégek számára. Ebben gyakornoki programjuk, illetve a duális képzés is segítségükre van, amelyben a vállalkozásokkal együtt dolgoznak.

Új digitális platform

Korábban is volt már egy hasonló megállapodásuk a Miskolci Egyetemmel 2011-ben. Most az együttműködést kibővítették új tartalmakkal. Az egyetem egyre inkább nyit a vállalkozások felé, mint tudásbázis, a megállapodás keretében közös pályázatok, rendezvények is várhatók - mondta Ádám Imre, a VOSZ Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Szervezet elnöke. A taglétszámuk jelenleg 1500 körül van, 854 vállalkozás rendes tagja a szervezetnek, akik szavazati joggal is rendelkeznek. A gazdasági helyzet indokolja, hogy a vállalkozások jól felkészüljenek az elkövetkező időszakra, hiszen egy jelentős lassulás várható - vélekedett. Abban akarják segíteni őket, hogy túléljenek, de akár fejlődhessenek is a gazdasági visszaesés ellenére. Idén 35 éves a VOSZ, a jubileumra nagyon sok mindennel készülnek. Egyebek mellett arculatot váltottak a megújulás jegyében. Az egyik „nagy dobásuk”, hogy egy online inkubációs teret hoznak létre, egy virtuális platformot, ahol a kezdő vállalkozások olyan információs segítséget kapnak, ami a vállalkozásuk teljes működését segíti – jelentette ki Ádám Imre.