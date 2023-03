A várható nőnapi virágvásárlási roham előtt egy nappal mértük fel a Búza téri virágpiacon a terepet, tájékozódva a legújabb virágkötészeti trendekről, kínálatról, árakról. Tagadhatatlan színpompás kép fogadott, a szivárvány minden színében pompáztak az egyszerűbb egy szál virágot jelentő ajánlatoktól a színpompás csokorkölteményekig.

- Szerdán indul be az igazi kereslet hiszen az átadás előtt nehéz elrejteni egy komolyabb csokrot és egyébként is szeretnek mindent az utolsó pillanatra hagyni a vásárlók - osztja meg sokéves tapasztalatát az egyik árus. Egyébként jórészt az olcsóbb, egyszerűbb virágokat veszik itt is látszik az infláció hatása - vélekedik a korábbi eladások tapasztalatát leszűrve. Így a 700 és 1000 forint közötti jácint ami esélyes az eladásra nagyobb mennyiségben - véleménye szerint. Pedig van 1500 forintért gyönyörű vörös rózsaszál - ugyanez fehérben 1200 forint. Rendkívül mutatósak az átlátszó, fehér és színes papírba csomagolt tulipánok 500 és 900 forintét vihetőek. Nem csak a csomagolást a színeket illetően is a legváltozatosabb képet mutatják.

Felmérik a kínálatot

Sándor csak véletlenül járt erre és gondolta a nőnapi vásárlás előtt felméri a kínálatot. Elégedett volt a választékkal az árcédulák alapján azonban úgy érzi újra kell kalkulálnia a költségvetést. Nem csoda, hogy matekozik, neje mellett édesanyja és három lánya is számít a nőnapi megemlékezésre. Ha nem tér el nagyon az eredeti elképzeléstől, akkor nem ússza meg tízezer forinttól kevesebből számítása szerint. Ráadásul ad arra, hogy ne csak pár napig gyönyörködtessenek a virágok, mely szintén húzósabb kiadást eredményez majd. Egyébként gyakran vásárol virágot, így jól is ismeri a fajtákat és legtöbbször ugyanazokat az árusokat keresi fel először.