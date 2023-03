Évtizedeken keresztül kiszolgálta Ózdot a Drótos-tetőn található tv-torony, tavaly azonban az Antenna Hungária a cseréje mellett döntött, méghozzá biztonsági okok miatt. Az esztendők során folyamatosan bővülő adóberendezések ugyanis túlterheltté tették. A kivitelezés elkezdődött, az alap jelenleg a betonozásra vár. Ezután az előre gyártott elemekből felépül az új torony, az átköltözés után pedig a régit elbontják, elszállítják.

Utána jöhet az út

- A hegyre vezető nagyon rossz minőségű utat szerettük volna már korábban is aszfaltozni, de ezzel megvárjuk az új tv-torony építésének a végét – mondta el Janiczak Dávid, polgármester. – Nem akartuk ugyanis, hogy az új burkolatot a teherautók, munkagépek tönkre tegyék. Utána viszont megkezdődik a kivitelezés, aminek köszönhetően a családi pihenőpark megközelítése a jelenleginél sokkal kényelmesebbé válik. Annak is örülök, hogy a kérésemre az új torony kap egy éjszaka kivilágított Ózd feliratot is.

A Drótos-tető az Ózdi Kohászati Üzemek működése idején a dolgozók egyik kikapcsolódási helyének számított, hosszú évtizedeken keresztül itt tartották a Majálisokat is. Néhány éve az önkormányzat több fejlesztést is végrehajtott ezen a részen, de a rossz minőségű út miatt a megközelítés továbbra is nehézkes. Rövidesen azonban változik a helyzet.