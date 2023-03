A húsvéti, négynapos hosszú hétvége beindítja a tavaszi üdüléseket: a Szallas.hu adatai szerint 17 százalékkal nőtt az előfoglalások aránya időarányosan az előző évhez képest. A május elsejei és a pünkösdi időpontokat is foglalják már, és a nyári előfoglalások is 40 százalékkal nőttek időarányosan tavaly ilyenkorhoz képest.

Nem vagyunk a topon

Bár még várni kell az első idei hosszú hétvégére, hiszen március 15-e most szerdára esik, már fellendült a kereslet a húsvéti időpontok iránt. „Huszonkilenc nappal a húsvét előtt, a hosszú hétvégére szóló foglalások jelentősen nőttek időarányosan tavalyhoz képest” – mondta Kelemen Lili, a Szallas.hu sajtószóvivője. Akadnak olyan népszerű szállások, amelyek már most teltházasak az ünnepi időszakra, de bőven vannak még szabad szállások. „Idén már bátrabban merünk távolabbi időpontokra előre foglalni az elmúlt évekhez képest – avatott a részletekbe a sajtószóvivő. – Ugyanakkor sok partnerünk bízik még az utolsó pillanatos foglalások keresletélénkítő hatásában”.

A korai szállásfoglalókat jellemzően az alacsonyabb ár vonzza, így ilyenkor a nem hotel típusú szállásokat viszik jobban. A hosszú hétvégéhez közeledve viszont fokozódik a hotelek iránti kereslet is, különösen a saját wellness-részleggel rendelkezőkre. A foglalások 29 százaléka apartmanba, 27 százaléka hotelbe, 25 százaléka vendégházba, 14 százaléka panzióba és 5 százaléka egyéb típusú szálláshelyre szól.

Egy főnek éjszakánként átlagosan 11 540 forintot kell fizetnie, ami közel 19 százalékos növekedés tavalyhoz képest. Eger, Gyula, Hajdúszoboszló, Pécs és Nyíregyháza a magyarok legkedveltebb úti célja a tavaszi szünetben. Továbbá Hévíz, Szeged, Zalakaros, Sopron és a főváros ajánlatai a legkeresettebbek jelenleg a Szallas.hu oldalán. Érdekesség, hogy Miskolc - a Barlangfürdő, vagy Lillafüred - jelenleg nem szerepel a legkeresettebb helyek toplistáján

Lesz bőven hosszú hétvége

A szakember szerint összességében bizakodásra ad okot, hogy a nyárig még 2 háromnapos hosszú hétvége is vár ránk. „Tavaly május elseje vasárnapra esett, így nem tudjuk pontosan összehasonlítani az idei foglalási szintet az előző évivel, de egy átlagos tavalyi májusi hétvégéhez képest is számottevő, 3,5-szörös a növekedés” – árulta el a sajtószóvivő. Május végén a pünkösd is utazásra kínál lehetőséget, a tavalyi pünkösdi előfoglalások több mint dupláját rögzítették már a vendégek.

„A szállásadók is bizakodnak. „Azok a partnereink, akik a rezsi árak emelkedése miatt a télre bezártak, de korábban egész évben nyitva voltak, már szinte mind újra üzemelnek márciusban – mondta Kelemen Lili. – Közülük csak azok a szállodák nem nyitottak még ki, akik nagyobb beruházást hajtanak végre.” A sajtószóvivő azt is hozzátette, hogy a felújítók zömében felfrissítették, modernizálták a szobákat és a közösségi tereket, sokan energetikai korszerűsítést hajtottak végre és számos helyen a wellness-részleg is megújult az elmúlt hónapok során.

Ezek a legkeresettebb belföldi úti célok

1. Eger

2. Gyula

3. Hajdúszoboszló

4. Pécs

5. Nyíregyháza

6. Hévíz

7. Szeged

8. Zalakaros

9. Sopron

10. Budapest