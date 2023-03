Hagyományteremtő céllal szervezett a disznótoros ételek kedvelőinek Berentei Toros Napot február utolsó szombatján, a Szepessy-kastély kertjében a Berentei Művelődési Ház.

– A disznóvágásnak sok helyen van hagyománya az országban, de mi most rendeztünk először toros napot a téli időszakban. Utoljára nyolc éve volt Berentén nyilvános disznótoros egyszeri alkalommal. Kifogástalanul sikerült a rendezvény, egész nap sokan voltak. A napsütéses idő is a segítségünkre sietett. Körülbelül 1500 ember jött el Berentéről és a környező településekről. Leginkább Kazincbarcikáról és Sajószentpéterről – számolt be Sólyom Sándor, a Berentei Művelődési Ház vezetője. – Készültünk mindennel, mi szem-szájnak ingere. Lehetett sült hagymás vért, hurkát, kolbászt és más finom toros ételeket enni. Üdítőkkel, forralt borral és pálinkával tudták mindezt leöblíteni a szomjas látogatók. Helyben is szívesen fogyasztották, és még otthonra is vittek magukkal az ételből, italból. Délben pedig ingyenes gulyáslevessel vendégeltük meg a helyi lakosokat.

A település apraja-nagyja részt vett a rendezvényen

Fotós: Berente PH

Műsorról szintén gondoskodtunk, hogy a falatozás mellé legyen szórakozási lehetőség is. A Tehéntánc együttes lépett fel és Várhegyi Gábor játszott mulatóst. A legkülönfélébb korosztályból vettek részt a jó hangulatú eseményen, a gyerekektől kezdve a nyugdíjasokig. Kiegészítő gyermekprogramokkal is készültünk. Eljött a lufihajtogató bohóc, voltak népi játékok, valamint az arcfestés és játszóházat rendeztünk be a legkisebbek számukra.

Összehozta a lakosságot

A rendezvényt a Berentei Művelődési Ház szervezte, a disznóvágásról a Tóth emufarm gondoskodott.

– Bár egyre kevesebb portán tartanak már sertést vagy baromfit, de néhány helyen még mindig előfordul disznóvágás, elsősorban saját használatra. A disznót most egy helyi vállalkozó, a Tóth emufarm gazdája vágta le a saját telepén, ahol egyébként emukat is tenyészt. Viszont a fél disznókat már a Kastélykertben dolgozta fel hentes segítőivel közösen. Minden ilyen rendezvény pozitívan hat a helyiekre. Ugyanis még mindig érezhető a pandémia hatása, így sokan óvatosan mennek csak közösségbe. Viszont a disznótoros a téli időszakban is kicsalogatja az embereket a négy fal közül, és összehozza őket a vidám hangulat. A sikeren felbuzdulva jövőre is szeretnénk a toros napot megszervezni. Jelenleg pedig a nőnapi rendezvényünkre készülünk, ami szerdán lesz 17 órától. Ott Márió a harmonikás fog fellépésével kedveskedni a hölgyeknek – sorolta árulta el a művelődési ház vezetője.