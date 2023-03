Az Andrássy uradalom egykori központjában, a ma Szlovákiához tartozó Tőketerebesen nyitotta meg ünnepélyes keretek között az Andrássy 200 emlékévet Szamosvölgyi Péter, Sátoraljaújhely polgármestere a napokban.

A városvezető a helyi kastélyban rendezte meg hagyományos, interneten is élőben közvetített úgynevezett PM-infóját, vagyis rendkívüli sajtótájékoztatóját. Mint kifejtette, idén 200 éve született Andrássy Gyula gróf, aki mielőtt miniszterelnök, majd a monarchia külügyminisztere lett, Zemplén vármegye, azon belül is Sátoraljaújhely követe volt az országgyűlésben, valamint egy időben a főispáni tisztséget is betöltötte ugyanitt. Véleménye szerint a gróf kivételes reálpolitikus volt hiszen, amikor arra volt szükség a polgári fejlődés szolgálatában állt, Móga János tábornok mellett harcolt a magyar szabadságért, volt halálra ítélt száműzött, Deák pártiként részt vett a kiegyezés elkészítésében és volt annak az uralkodónak a külügyminisztere, amelynek bírósága korábban halálra ítélte. Mindezek vitán felül méltóvá teszik arra, hogy a jeles évforduló alkalmából emlékezzen rá az utókor – közölte a polgármester.

Andrássy a közösségi médiában

Dankó Dénes alpolgármester az emlékév programjait ismertetve elmondta:

egy pályázat kiírásával szeretnék megmozdítani a fiatalokat, hogy véleményük szerint hogyan nyilvánulna meg ma Andrássy Gyula a közösségi médiában.

Beáta Kereštanová, Szamosvölgyi Péter és Marek Čižmár

Ezen kívül Oláh Tamás, a Magyar Nemzeti Levéltár sátoraljaújhelyi fióklevéltára vezetőjének szervezésében kiállítást szerveznek. A jubileumi konferencia szervezését Ringer István, a Kazinczy Ferenc Múzeum igazgatója vállalta magára. Az emlékkiadványt Nyiri Péter, a Magyar Nyelv Múzeuma igazgatója állítja össze. Az önkormányzat szeretne egy mellszobrot is készíttetni, amit a sátoraljaújhelyi városháza udvarán terveznek felállítani. Mindezeken túl a Zemplén Televízió is megkezdte egy dokumentumfilm előkészítését – sorolta az alpolgármester. A sajtótájékoztatón részt vett Marek Čižmár, Tőketerebes polgármestere, valamint az egyébként szépen felújított Andrássy-kastélyban működő Dél-Zempléni Múzeum és Kulturális Központ igazgatója, Beáta Kereštanová is. Ez utóbbi elmondta: maguk is jubileumi kiállítással emlékeznek a barokk kastély egykori neves tulajdonosa születésének kétszázadik évfordulójára. Amikor a sátoraljaújhelyi küldöttség ott járt, a tárlat még kialakítás alatt állt, azt hivatalosan március kilencedikén nyitották meg. Az igazgató hozzátette: a kiállítási tárgyak összegyűjtésében magyarországi múzeumokkal is együttműködtek. Mint kiemelte, régi jó kapcsolatuk van a békéscsabai Munkácsy Mihály Múzeummal, valamint a Magyar Nemzeti Galériával.

Közfelkiáltással

Ezt követően gróf Andrássy Gyula élettörténetét Oláh Tamás idézte fel a kastélyparkban található mauzóleumnál, ahol a gróf sírja található. Beszédében felvázolta azt a kivételes politikusi pályát, amely Zemplénből indult és a szabadságharcban való részvételen, az emigráción (távollétében jelképesen felakasztották, emiatt nevezték „szép akasztottnak”) a magyar miniszterelnökségen át egészen az Osztrák-Magyar Monarchia külügyminiszteri tisztségig vezetett. Kivételes képességeit mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy e minőségében kiváló kapcsolatot alakított ki a német vaskancellárként emlegetett Otto von Bismarck-kal, ami a két ország viszonyában is előrelépést jelentett – közölte.

Oláh Tamás mondott emlékbeszédet

Oláh Tamás megjegyezte:

gróf Andrássy Gyula Zemplénben annyira népszerű volt, hogy az akkori törvényeknek megfelelően ha valaki miniszteri tisztséget kapott, akkor le kellett mondania országgyűlési mandátumáról és új választást kiírni. Amikor ez megtörtént, Andrássyt ellenfél nélkül, közfelkiáltással választották újra.

A résztvevők a mauzóleumnál elénekelték a magyar Himnuszt, valamint koszorút és virágokat helyeztek el a síremléknél.