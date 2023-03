A pandémia alatt fel nem használt nagy mennyiségű fertőtlenítőszert és felületfertőtlenítőt ajánlott fel jótékony célra a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal a Magyar Vöröskereszt Borsod Abaúj-Zemplén Vármegyei Szervezetének közreműködésével. Dr. Alakszai Zoltán, Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye főispánja elmondta, szinte minden hónapban valamilyen adományt nyújtanak a Vöröskereszt számára, akik továbbítják azokat a megfelelő helyekre.

„Többször elmondtuk, hogy a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal azontúl, hogy egy hivatal, egyben egy 2700 fős közösség is. Ezért lényeges, hogy a feladataink ellátásán túl a társadalmi felelősségvállalás is fontos célként jelenjen meg” – hangsúlyozta. Hozzátette: két évvel ezelőtt döntöttek úgy, hogy a társadalmi felelősség vállalási programjukat szervezett keretek közé rendezik, és a Magyar Vöröskereszt megfelelő partner lett ebben a programban. A főispán emlékeztetett, hogy korábban több közös programjuk is volt, többek között a nyomtató osztása is folyamatban van.

„A Kormányhivatal, a pandémia alatt komoly feladatokat látott el, így rengeteg tisztítószer volt készleten, azonban a pandémia lecsengésével még maradtak készletek” – mutatott rá. Ennek apropóján, most 8 ezer liter bőr- és felületfertőtlenítő szer maradt a raktárukban. „Ezzel a komoly mennyiségű fertőtlenítővel megkerestük a Vöröskereszt vármegyei szervezetét, hogy van-e szükségük rá és természetesen igent mondtak” – húzta alá.

Jó helyre megy

Grubert Roland, a Magyar Vöröskereszt Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Szervezetének a vezetője örömmel fogadta a felajánlást. Azt is elmondta, hogy a 8 ezer liter fertőtlenítő kisebb kiszerelései családokhoz fognak kerülni, a nagyobb méretűeket pedig különböző intézmények számára fogják eljuttatni. „Örülünk annak, hogy ilyen konstruktív az együttműködés a Kormányhivatal és a Magyar Vöröskereszt között, és ezzel az adománnyal újabb segítséget tudnak majd nyújtani másoknak” – mondta.