A megjelenteket Mátyás Edina megyei igazgató köszöntötte, majd Kazárné Kalber Nikolett, a Mezőkövesdi Közkincs-Tár Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója mutatta be a cég, illetve a Kft. által üzemeltetett kulturális intézmények – a Matyó Múzeum, a Takács István Gyűjtemény, a Hajdu Ráfis János Mezőgazdasági Gépmúzeum, a Közösségi Ház, a könyvtár, a Sportcsarnok, a Hadnagy úti sportcentrum, a Kisankó Bori Emlékház, a Hadas Látogatóközpont, a Rendezvényközpont, a Rendezvények háza, az Üstökös és az Ágasfás Ház – működését, üzemeltetési lehetőségeit. Emellett előadásában a nonprofit szervezet előnyeiről, a több pályázati lehetőségről, a bevételeik növelése érdekében tett lépésekről, újításokról, a piaci alapon végzett szolgáltatásaikról is beszélt az ügyvezető, valamint kitért az általuk szervezett rendezvényekre is, kiemelve közülük a Matyó Húsvétot és az Országos Mezőgazdasági Gépésztalálkozót.

A program kerekasztal-beszélgetéssel folytatódott, amely során a vendégek megosztották egymással a jó technikákat, tapasztalataikat. A kötetlen beszélgetés meghívott vendége Pető Lilla, a Nemzeti Művelődési Intézet hálózati központvezetője volt.

A szakmai nap zárásaként a résztvevők meglátogathatták a település múzeumait, kulturális intézményeit.