A pandémia után ismét megtartják szombaton Bánhorváti nevezetes télűző csodaszarvas-vadászatát, amelynek keretében az egész falu megmozdul.

– A Kazinczy Gábor Általános Iskolában dolgozom Bánhorvátiban, és az ottani diák­önkormányzatnak vagyok a vezetője. Iskolánkkal azon igyekszünk, hogy segítsük településünkön színesebbé tenni a közösségi és kulturális életet – osztotta meg Deák-Szinyéri Csilla szervező pedagógus. – Hagyományosan minden évben megrendezzük télűző ünnepünket a diákönkormányzattal és Bánhorváti önkormányzatával közösen. A járványhelyzet óta pedig idén élesztjük újjá. A rendezvényre százötven fánkkal és teával készültek a helyi asszonyok. Az iskola pedagógusai is szerepet vállaltak, de a program az általános iskolásokon kívül az óvodások felé is nyitott.

Megelevenedik az ősi rege

A mozgalmas ünnepség részeként jelmezversenyen, felvonuláson és kiszebábégetésen vehetnek részt a bánhorvátiak.

– Hívtuk a gyerekeket, hogy vegyenek részt a magyar mitológiához és népmesékhez kapcsolódó csoportos jelmezversenyen, amire műsorral is készülhettek a nevező csoportok. A díjazottak a csoportpénzt, illetve az osztálypénzt gyarapítják. Ezenkívül boszorkány-szépségversenyt hirdettünk, amire akár felnőttek, idősek is jelentkezhettek. A csodaszarvas-vadászat részeként elővesszük csodaszarvasunkat, amelyre meggyújtott fáklyákat szoktunk helyezni, és egy-két fiatal férfi előreszalad vele a faluban. A jelmezes résztvevők pedig zajkeltő eszközökkel, télűző rigmusokat kiabálva kergetik a szarvast, de sosem érik utol. A gyerekek az iskolából már jól ismerik a csodaszarvasregét. Viszont a télűzésnek fontos része a kiszebábégetés is, amit már a művelődési ház kertjében végzünk sötétedés után. Létezik olyan hiedelem, hogy a kiszebábnak nevezett szalmabábu elégetése megszabadítja az embereket a bajaiktól, és a tél búcsúztatását jelképezi. Ehhez kapcsolódnak a gondűző cédulák, amelyekre azokat a gondokat és betegségeket írják rá az emberek, amelyektől meg szeretnének szabadulni. Ezeket bedugdostuk a kiszebábba, mielőtt meggyújtjuk, és elégnek vele együtt – részletezte a pedagógus.