A 2019-től működő önkormányzati finanszírozású komplex programkonstellációt Kovács László önkormányzati sporttanácsadó és csapata állítja össze többféle edzéstípus hódolóinak. A sportprogramok két fő helyszíne a Mezey István Művészeti Központ és a Kazinczy Tornacsarnok lesz, ahol 2023. március 6-tól a legnépszerűbb edzések indulnak el. Alapvetően a 20 és 60 év közötti felnőtt korosztálynak szólnak, de akár idősebbek is jelentkezhetnek. A szervezők mindenkinek ajánlják az alkalmakat, akik szeretnék karban tartani izomzatukat vagy leadni a téli hónapokban felszedett súlyt. Az edzéseken való részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Aki csak most regisztrálna, a https://kolorcity.hu/fitt-barcika weboldalon teheti meg. A korábbi regisztrációk még érvényesek, de ehhez vinni kell a régi vouchert az órákra. Hamarosan pedig a kültéri mozgási lehetőségek is megjelennek Kazincbarcika parkjaiban – adta hírül Kazincbarcika önkormányzata.