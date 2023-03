- Az elmúlt húsz esztendőben Gál Tamás és Pap Tibor főorvosok szervezték a sürgősségi alapellátást Szerencsen, a lakosság megelégedésére, amiért ezúton is köszönetet mondok – közölte Nyiri Tibor szerencsi polgármester. - Bízom abban, hogy a kitűnően felkészült szakdolgozók munkájára az új szolgáltató igényt tart, amit az egyeztetéseinken is kértem az Országos Mentőszolgálat képviselőitől.

Az eddig nyilvánosságra került tervezet szerint megyénkben tizenöt településen megszűnik (Abaújszántó, Borsodnádasd, Csokvaomány, Emőd, Felsőzsolca, Gesztely, Múcsony, Nyékládháza, Pálháza, Rudabánya, Sajószentpéter, Szirmabesenyő, Szendrő, Tiszalúc, Tokaj) és tíz településen (Miskolc, Ózd, Kazincbarcika, Mezőkövesd, Tiszaújváros, Encs, Szerencs, Sátoraljaújhely, Sárospatak, Edelény) továbbra is marad hétköznap 16-22 óra között, hétvégén 8-22 óra a háziorvosi ügyelet. Este tíz óra után a sárospataki szakrendelő és az edelényi kórház kivételével nyolc ügyeleti pont (közöttük a szerencsi) éjszaka is felkereshető lesz. Ügyeleti időben a 1830-as szám hívható majd, ahol a mentőszolgálat diszpécsere ad tanácsot vagy szükség esetén ügyeleti autót, súlyosabb esetben azonnal mentőt is küldhet a telefonálónak – folytatta a polgármester. - A jogszabály értelmében az önkormányzatnak április 1-től megszűnik ez a feladat-ellátási kötelezettsége, a továbbiakban az Országos Mentőszolgálat hatáskörébe kerül az orvosi ügyelet szakmai irányítása és a működtetéséhez kapcsolódó jog- és hatáskör.

Szerencs Város Képviselő-testülete rendkívüli ülésen határozott arról, hogy - az Országos Mentőszolgálat megkeresésének eleget téve - a tulajdonában lévő Rákóczi út 51. szám alatt erre a célra eddig is igénybe vett helyiségeket és ingóságokat térítésmentesen átadja az április 1-től orvosi ügyeleti feladatellátást biztosító szervezetnek. A döntésnek is köszönhetően a továbbiakban biztosított, hogy az eddig megszokott helyen vegyék igénybe - sürgősségi esetekben - a szerencsiek és az ondiak az orvosi ügyeletet.