Brutális áremelkedésre számítanak a Balatonnál egyes elemzők. Drágább lett az energia, a benzin, az élelmiszer- alapanyagok, a munkaerő, ami miatt egyre mélyebben kell a zsebükbe nyúlniuk a vendégeknek. A balatoni szállásadók és vendéglátók kifejezetten jó szezonra készülnek, de kérdés, hogy mennyit hajlandóak adni a szolgáltatásokért a magyar tengerhez érkezők. Szakértők szerint van olyan szálloda, ahol a főszezonban 30 százalékkal drágábbak lesznek a szobák, mint azon kívül, a magánszállások ára pedig akár 40 százalékkal emelkedhet. A drágulás mértéke átlagosan 18 százalék körül alakul majd.

Inkább a tenger

Molnár Tímea Miskolcon dolgozik, és szinte minden évben eltölt a párjával egy hetet a Balatonnál. Mint elmondta a boon.hu-nak, már tavaly is nagyon drága volt a magyar tenger.

– Amikor mindent kifizettünk és összeszámoltuk a költségeinket, szállást, ételt, utazást, kiderült, hogy annyi pénzért már valamelyik tengerparton is nyaralhattunk volna. Pedig nem a legdrágább szállodában aludtunk, és ebédre menüt vettünk valamelyik „kockásterítős” étteremben vagy bisztróban. Akadt olyan év, amikor az egyik ismerősünk hotelében szálltunk meg, akkor anyagilag jól jártunk. Ha valóban brutálisan emelkednek az árak, akkor ezen a nyáron valószínűleg nem utazunk a Balatonhoz. Fejenként 150 ezer forintból már a török és a bulgár tengerpart is elérhető repülővel – tette hozzá Tímea.

Elszoknak a vendégek

– Minden évben elutazunk a Balatonhoz – mondta lapunknak Egri Bertalan, aki szintén Miskolcon dolgozik. – Segítség, hogy van SZÉP-kártyám, amivel ki tudom fizetni a költségek egy részét. A szállodában félpanziós ellátást kérünk, mert így kirándulni is tudunk, ha esetleg nincs strandidő. Ragaszkodunk a Balatonhoz, mert mégiscsak a hazánk legnagyobb tava, szerintem a hazai vendéglátókat kell elsősorban segítenünk. A Balaton-felvidék tele van gyönyörű kirándulóhelyekkel, de más szórakozási lehetőségek is rendelkezésre állnak. Nyilván nem jó, ha folyamatosan emelkednek az árak, mert akkor a vendégek elszoknak majd a magyar tengertől – állapította meg Bertalan.

Kizárt dolog!

– Egyelőre nem tudni, hogy emelkednek-e a balatoni árak – jelentette ki Bárdos István, vármegyénkbeli, idegenforgalmi szakember. – Még egyelőre az sem ismert, hogy mennyien készülnek a magyar tengerhez, mert nem kezdődött el a nyári foglalási időszak. Ha pedig elkezdődik, azt az emberek egyénileg oldják meg, többnyire az interneten keresztül. Az én meglátásom szerint azonban olyan mértékű áremelés, mint amilyet most jósolnak, nem lesz. Kizárt dolog! A Balaton nem bír el 30-40 százalékos áremelést. Eddig sem volt olcsó, hiszen az energia és élelmiszerek árának megugrása miatt már tavaly megtörtént egy komoly áremelés. De ha mégis emelnek, akkor azzal azt fogják elérni, hogy kevesebben mennek majd a Balatonhoz a szezonban, vagy rövidebb időre. Korlátlanul nem lehet emelni, mert az emberek, ha kiszámolják a költségeket, akkor egy kicsit még hozzá tesznek, és inkább a tengerpartot választják, repülős utazással. Ez már tavaly is megfigyelhető volt, hogy sokan inkább nem a magyar tengerhez utaztak, hanem valamelyik közeli riviérára. A komoly áremelés biztos, hogy nem működne – hangsúlyozta a szakember.

Megjegyezte: az áremelés szándéka mögött inkább az a magyarországi virtus van, hogy „ha mindenki emel, akkor én is”. Mögötte azonban nem áll olyan indok, ami kikényszerítené az áremelést. A szállásadók és vendéglátók lehet, hogy próbálkoznak. Ha pedig nem lesz rá kereslet, akkor visszaveszik az árakat.