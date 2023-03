A dél-borsodi régióban 4 ezer évvel ezelőtt élt közösségek életmódját, társadalmát és településeit kutató, 2012-ben indult BORBAS projekt (Borsod Region Bronze Age Settlemets) anyagán alapuló tárlat nyílt a Miskolci Egyetemen. A kiállítást Pusztainé dr. Fischl Klára, a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar Történettudományi intézetének docense és a ELKH BTK Régészeti Intézet tudományos főmunkatársa nyitotta meg és értelmezte az érdeklődők számára.

Az első benyomás a fontos

Kanapék, konyhai berendezések és használati tárgyak a Miskolci Egyetem főépületében: a különös tárlat a bronzkori ember életvitelébe enged bepillantást. A kiállítás a tíz éve tartó régészeti munka egy szelete, melyben hazai intézmények mellett a kölni egyetem is vizsgálódik. A rendhagyó tárlat célja, hogy a kutatással érintett településeken élőknek megmutassák eredményeiket. A kiállítási anyag járt már múzeumokban, művelődési házakban, iskolákban, kiállító termekben is. Több szinten építették fel. Így az is hasznos információkat kaphat, akinek csak pár perce van rá, de az hasznos információkat kaphat, aki el tud mélyedni a látnivalóban. Készült hozzá kiadvány, honlap, blog – ezek felületein számos kísérőanyag elérhető a kutatásról, a kiállítás felépítéséről, általában a régészetről, és a régész munkájáról – mondta el Pusztainé dr. Fischl Klára.

Az egyetemi docenstől hallhattuk: a bronzkori ház belső berendezése, a bútorok, a konyhai felszerelések, gyermekjátékok, szerszámok vagy fogyasztási cikkek, a leletek pontos másai.

„A vándorkiállítás a nézők első benyomását próbálja megcélozni és érzékeltetni, hogy az akkori emberek életvitele is hasonló volt a mostanihoz: sört ittak, halat fogtak, gyermekeiknek játékautót készítettek és szerették a finom falatokat” - tette hozzá. Megállapította: a múltban élt ember és a mai ember életvitele között nagyon sok a hasonlóság.

Az egyetemi docens felhívta a figyelmet: „ebben a bronzkori világban hármas tagozódást figyeltünk meg. Ez a rend a koncentrikus kör motívum köré épül. A dolog lényege, hogy a települések alaprajza is korcentrikus kör alakú, a településen a házak kör alakban álltak, és a települések egymáshoz való viszonya a térben is nagyon szabályos volt. Azok a motívumok, melyek település alaprajzként szolgáltak a levegőből nézve, megtalálhatóak az egyes berendezési, használati tárgyaikon is. És ez a rend, hogy az élet számos színterén ragaszkodnak a koncentrikus kör motívumhoz, ez adja azt a feltételezést, hogy ez valamiféle szimbólum volt” – magyarázza a szakember.

A kutatás a dél-borsodi régiót vizsgálta, ahol több mint 20 bronzkori települést azonosítottak, ez több mint tíz település határának felel meg.

„Azt mondhatjuk, hogy minden mai falunak volt egy bronzkori elődje. Azonban a mai települések teljesen máshogy helyezkednek el, ezért ritka, hogy egy mai település teljesen lefedi bronzkori elődjét”- emelte ki a szakember.

A szakember portálunknak elmondta: elbűvöli ez a hihetetlen rend. Az elmúlt évben kerültek elő egy leégett ház maradványai, ahol a fal belső díszítését az omlás során maga alá temette az épület. A leletet 4 ezer évvel ezelőtti kincseknek nevezett Pusztainé dr. Fischl Klára – ezt annyi év után az ő keze érinthette először.