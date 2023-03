A közelmúltban a miskolci belvárosban két olyan hely is volt, ahol a Tiszai pályaudvar felől haladva csigatempóra – 5 óránként kilométeres sebességre – lassítanak le a villamosok. Az egyik ilyen hely a Centrum és a Villanyrendőr között van, a másik pedig ott, ahol a villamos elhagyja a Dayka Gábor utca és a Hunyadi utca kereszteződését. Utóbbi helyen már megszűnt a korlátozás.

A titok nyitja az a fránya síntörés. Ezért helyeztek ki 5 kilométeres sebességkorlátozó táblát, hogy a szerelvények a lehető legóvatosabban haladjanak át a veszélyes szakaszokon.

Hegesztéssel javítják

A miskolci városháza sajtó osztályán keresztül kérdeztük meg a Miskolc Városi Közlekedési (MVK) Zrt.-t a síntörések mibenlétéről. A nagyon szakmai megfogalmazású válasznak - amelyett alább teljes egészében is olvashatnak - az a lényege, hogy a miskolci villamossíneket hézag nélkül fektették le, és hajlamosabbak a hőmérséklet változások és más külső hatások miatt a törésre. A helyreállításig sebességkorlátozást vezetnek be a törés helyén a közlekedés biztonsága érdekében. A javítás hegesztéssel történik, amelyet leginkább olyan időszakban végeznek el, amikor nincs nagy forgalom, hiszen ez elképzelhetetlen a szakasz lezárása nélkül. A hegesztés előtt a burkolatot is el kell távolítani a törés helyén, tehát nagyobb fajta beavatkozásról van szó.

Húzófeszültség keletkezik

Az MVK Zrt. szakemberei így világítottak rá szakmai kifejezésekkel teletűzdelve a helyzetre: „A városi villamosvasúti pálya Miskolcon Ortec-Isolast-II. rendszerű, hézagnélküli, burkolt felépítménnyel épült. A hézagnélküli burkolt vágányok egyik legnagyobb előnye, hogy a hőingadozásból eredő húzó- és nyomófeszültségek vágánykivetődést, tehát jelentős oldalirányú, nyomtávbővüléssel járó vágánygeometriai torzulásokat nem okoznak, viszont a keletkező húzófeszültségek síntöréshez vezetnek. Ez nem ritka jelenség a miskolci vágányhálózaton sem. Ezeken a helyeken a helyreállításig sebességkorlátozást vezetünk be a vasútbiztonsági és műszaki szempontok figyelembevétele miatt. A síntöréseket jellemzően forgalommentes időszakban, vágányzár mellett javítjuk, a törés módjának és mértékének megfelelő beavatkozással. Ennek megfelelően végzünk sínkoronán, gerincen, vagy akár a síntalpat érintően is hegesztést. Sínhegesztéskor a burkolat kibontásával fel kell tárni a törés környezetét, meg kell munkálni a repedést, és el kell végezni a bevont elektródás ívhegesztési tevékenységet. Ezt követően a sínkoronát síkba köszörüljük, majd a burkolat visszaépítésével fejezzük be a helyreállítást. Ezt követően az ideiglenes sebességkorlátozást feloldjuk.”

Aki tehát csigatempóra váltó villamossal találkozik, vagy olyanon utazik, az már tudja, hogy mi áll a titok mögött.