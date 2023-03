A horgászati tilalom már véget ért, így indulhat a horgászszezon Kazincbarcikán is. Három horgászásra kijelölt tavat érintett a haltelepítés: a Csónakázó-tóba 600 kilogramm, a Herbolya I-be 299, a Herbolya II-be pedig 115 kilogramm hal került. Sipos-Grédics Flóra, a Barcika Park Nonprofit Kft. közterületi részlegvezetőjének tájékoztatása szerint a háromnyaras pontyok már most egyenként körülbelül 2-2,5 kilogramm súlyúak – jelentette be Kazincbarcika önkormányzata.