Az ebösszeírás önbevallással történik. Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi törvény rendelkezései alapján az eb tulajdonosa és tartója az ebösszeíráskor köteles az előírt adatokat az önkormányzat rendelkezésére bocsátani, amelyről az önkormányzat helyi elektronikus nyilvántartást vezet. A kötelező ebösszeírás azokra a tulajdonosokra is vonatkozik, akik korábban bejelentették kutyáikat az állatorvosnál, részt vettek az előző ebösszeíráson, vagy már szerepelnek a központi és helyi nyilvántartásban. A változást is be kell jelenteni: az elhullásra, szaporulatra, a tulajdonos, vagy a tartási hely megváltozására vonatkozóan. Az Ebösszeíró Adatlap formanyomtatványt a www.sajoszentpeter.hu honlapról lehet letölteni, vagy a Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal Igazgatási Osztályán személyesen átvenni. Benyújtási határideje ugyanitt 2023. április 30-ig kötelező minden ebtartónak. Az adatvédelmi kötelezettség elmulasztása esetén állatvédelmi bírság szabható ki 150 ezer forint értékben – tájékoztatta a lakosságot Sajószentpéter önkormányzata.