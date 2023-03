Egy héttel ezelőtt osztotta meg közösségi oldalán a Aggteleki Nemzeti Park Igazgatósága (ANPI), hogy barnamedve észlelés történt Boldva település határában a Sajó-folyó mellett, amely az ANPI működési területéhez tartozik. Az esetről 2023. március 10-én számoltunk be.

Jellemző medveútvonal

Az ANPI azt is kiemelte, hogy a folyót határoló partszakasz jellemző útvonala a Magyarország területére időnként beérkező kóborló medvéknek. A bejelentett állat mozgásának irányáról azonban jelenleg nincs több információ. Így a Sajó-folyó mentén bárhol előfordulhat az elkövetkezendő napokban. Az ANPI-nél újra érdeklődtünk a medvéről, hogy azóta látták-e még valahol.

Mostanra nyoma veszett

– A medvéről mi is csak a bejelentés alapján tudunk, a saját szemünkkel sem az állatot, sem a nyomát nem láttuk. Fotó, vagy videó sem készült róla, sőt a bejelentő állítólag csak buszból látta. Úgyhogy az észlelés hitelessége viszonylag gyenge lábakon áll. Az esetnek nincs utóélete, azóta nem érkezett róla hír, hogy bárki találkozott volna a barnamedvével. Nyomkövető nincs az állaton, mert akkor előre jelezték volna számunkra szlovák munkatársaink, hogy számítsunk az érkezésére. Ugyanis a legtöbb barnamedve Szlovákiából érkezik északi térségünkbe. Különösen a fiatal hím állatok akár országnyi távolságokat képesek bebarangolni, azért, hogy párt, vagy az élőhelyükön megnövekedett populáció miatt gazdagabb vadászterületet keressenek maguknak – tudtuk meg.

Egy másik beköltözött

Mint, ahogy hallottuk a barnamedvék képesek nagy távolságokat megtenni. Ezért előfordulhat, hogy az az állat, amelyik először az ANPI működési területén tűnik föl, később a Bükki Nemzeti Park Igazgatóságának (BNPI) területére vándorol. Egy medvéről biztosan tudnak már, amelyik a Bükkben telepedett le. A BNPI összeállított egy tájékoztató anyagot, hogy hogyan kerülhető el a medvetámadás, amely itt olvasható.

– Az a barnamedve, amit mi figyeltünk meg vadkamerákkal, már hosszabb ideje a Bükkben tartózkodik. Nem tudjuk, hogy ugyanaz a példány-e, mint, amit a Sajó mentén láttak – hangsúlyozta Cserkész Tamás, a Bükki Emlőstani Kutatócsoport Egyesület elnöke. – A kollégáimnak az a véleménye, hogy a korábbi, bükki kamerafelvételünkön egy hím medve látható, amely akár több tíz kilométerre is elkóborolhatott, tehát az egyezést elvileg nem lehet kizárni. A huzamosabb ideje a Bükkben tartózkodó, gyakorlatilag ott élő példányt, többször is megfigyeltük már kameráinkkal és a nyomait vadászok is látták. Mivel egyelőre a Bükkben nem tudunk medveszaporulatról, ezért a kirándulóknak nem kel tartaniuk a kéretlen találkozásoktól. A barnamedvéknek sokkal jobb a hallásuk, mint az embereknek és igyekeznek elkerülni a kirándulók társaságát.