„Megyénk kultúrmunkásai megértették, hogy a felszabadulási héten fontos feladat vár rájuk is Borsod becsületéért, a kohászat, bányászat és mezőgazdaság tervteljesítéséért, a lemaradások kiküszöböléséért folyó nagy csatában” – számolt be a hírről az Észak-Magyarország 1953. március 20-án. A folytatásból kiderült: a Diósgyőri Kohászati Üzemekben napok óta lázasan készülődtek a kultúrcsoportok, a rigmusbrigádok, hogy a felszabadulási hét alkalmából tett nagyszerű vállalásokat a maguk agitációs munkájával is alátámasszák, sikerre vigyék. A bejárati kapuknál készültek köszönteni a munkába érkezőket a zenekarok, hogy harcra lelkesítsék a dolgozókat, érezzék, hogy katonái annak a csatának, amely a több vasért, több szénért, több kenyérért folyik – jelentette a megyei napilap.