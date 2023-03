Czinege László szintén megköszönte a sajtó munkáját a szabad sajtó napja alkalmából, és, hogy hitelesen mutatják be a mindennapi munkájukat. Bemutatta a kapitányságvezetőket és megköszönte a kollégáinak is a munkát, illetve hogy jó kapcsolat működik a főkapitányság és a sajtó között. Ezt követően emléklapot adott át a megjelenteknek, egyenként is kezet szorítva mindenkivel. A sajtóreggeli hátralevő része kötetlen beszélgetéssel telt, mint elhangzott az eseményt szeretnék hagyománnyá tenni, és a jövőben is megszervezni.