Két képet osztott meg Facebook oldalukon Lehoczki Beatrix, amelyek Törökországban készültek. A fotókon Novák Katalin, hazánk köztársasági elnöke, Recep Tayyip Erdogan török elnök, Lehoczki László, a Spider Mentőcsoport elnöke és Hope kutya látható.

Mint szerdán beszámoltunk róla, magyar delegáció utazott Törökországba, a program részeként március 31-én (pénteken) felavatják a miskolci Mancs kutya szobrát. A spideresek februárban kint jártak Törökországban, ahol a földrengés sújtotta területeken segítettek a sebesültek mentésében, az áldozatok megtalálásában. Most viszont nem is a közelmúlt, hanem az 1999-ben történtek miatt utaznak újra: akkoriban is segítettek a földrengés után, és Lehoczki László kutyája, az azóta világhírűvé lett Mancs segítségével egy kislány életét mentették meg sok nappal a természeti katasztrófa után. Az akkor történtek emlékére most felavatják Mancs szobrát Törökországban.

Az elnöki palotában

Lehoczki Beatrix a kép kapcsán arról ír: "Különböző platformokon olvasgattam, hogy mégis mit keres ott a kutya? Nem volt éppen jó húzás oda vinni Hope-ot, mivel a törökök nem igazán kedvelik a kutyákat (...)Megkaptuk a szigorú protokolt, hogy hogyan jelenhet meg (Hope) Törökország elnöke előtt. Tegnap, annak rendje és módja szerint meg is jelent a magyar delegáció az elnöki palotában. Mindkét elnök beszédet mondott, a török elnök külön megköszönte a magyar csapatok segítségét, és ekkor történt valami! Valami rendkívül váratlan. Az elnök ür egyszer csak, felhívta az emelvényre Lacit és Hope-ot. Elmondta, hogy Laci már járt többször Törökországban Mancs kutyával,1999-ben a Hatira megtalálását is kiemelte, és hogy szobrot is avatnak a tiszteletére 31-én. Elmondta továbbá, hogy most újból itt van, és a februári rengésen is segített munkájával és Hope-al. Majd, és itt jön az érdekesség, lehajolt Hope kutyához,és megsimogatta, Hope még pacsit is adott".

Lehoczki Beatrix azt is elárulta, hogy a holnapi szoboravatáson jelentős szerepet szántak a török szervezők Hope-nak.