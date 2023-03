Sokan tartották nehéznek az idei középiskolai központi írásbeli felvételit, de vannak olyan diákok is, akiknek nem okoztak gondot a furfangos feladatok. Fejes Eszternek, a miskolci Szent Imre Római Katolikus Általános Iskola negyedikes diákjának egész biztosan nem, hiszen 97 pontot szerzett az írásbelin a maximális 100-ból, és azóta már a szóbelin is túl van. Eszter a Herman Ottó Gimnázium nyolcosztályos képzésére jelentkezett, és minden esélye megvan arra, hogy szeptembertől kisgimnazistaként üljön be az iskola valamelyik osztálytermébe.

– Amikor elkezdődött az írásbeli felvételi, izgultam, de inkább a magyar miatt. Úgy voltam vele, hogy odafigyelek, megírom, és utána sokszor elolvasom – idézte fel Eszter a próbatétel izgalmait. – Jártam a Hermanba előkészítőre, otthon pedig megoldottam az előző évek felvételi feladatlapjait. Beállítottam az időzítőt 45 percre, mert a felvételin is csak ennyi idő állt rendelkezésre egy tantárgyra. Számomra a matematika volt a könnyebb, mert abból jó vagyok. Az osztályfőnököm az előző években és ebben a tanévben is sok versenyre vitt el, amelyeken jól szerepeltem. Második és harmadik osztályban a Zrínyi Ilona Matematikaversenyen megyei első lettem. Másodikban országos negyedik, harmadikban pedig országos 55. Az idén is indultam, de még nem tudom a megyei forduló eredményét. Voltam a Dugonics András Matematikaversenyen is, ott bejutottam az országos döntőbe, amit márciusban rendeznek. Részt vettem a Bolyai Csapatversenyen, március végén pedig egy alapműveleti matekversenyre megyek – sorolta a tehetséges kisdiák.

Közös döntés

Visszatérve az írásbeli felvételire elmesélte, a módszere az volt, hogy először a könnyebb feladatokat oldotta meg, így maradt ideje a bonyolultabbakra. Véleménye szerint a matek egyáltalán nem volt nehéz, hiszen a versenyeken sokkal komolyabb feladatokat kell megoldania. Magyarból akadt olyan kérdés, amire először nem tudta a választ, de aztán rájött. Végül matekból 49 pontot gyűjtött, magyarból pedig 48-at. Nem tudni, miből adódott a pár pont levonás, mert annyira örült a család a nagyszerű eredménynek, hogy nem mentek be az iskolába megnézni a feladatlapokat.

– Nem számítottam rá, hogy ilyen jó lesz. Az írásbeli után anyának csak annyit mondtam, hogy amikor átnéztem a megoldásaimat, nem találtam benne hibát – tette hozzá Eszter. Elárulta azt is, miért szeretne a Hermanba járni. – Közös döntés volt a szüleimmel. Az osztálytársaim nagy tesói ebbe a gimnáziumba járnak, és sok jót mondanak róla. Azt is hallottam, hogy jó a diákközösség és összetartóak. Anyáék szerint is ideális lenne nekem a nyolcosztályos gimnázium. A mostani iskolában van egy jó közösség, és onnan többen is a Hermanba szeretnének menni – sorolta Eszter, aki azt is elmondta, hogy szabadidejében olvasni, rajzolni és legózni szeret. Azt még nem tudja, hogy mivel foglalkozna majd felnőttkorában, de most az ügyvédi vagy az orvosi pálya vonzó számára.

A kislány édesanyjától, Fejes-Cserhalmi Judittól megtudtuk, a családban három kislány nevelkedik, és mindháromnak megvan az erőssége. A legidősebb gyerek a zenében tehetséges, csellózik. A középső gyermek Eszter, aki sokoldalú. Kiemelkedő értelmi képességei mellett a rajzban is tehetséges. A legkisebb gyermek pedig a korcsolyában találta meg az örömét.

– Úgy gondolom, Eszternek nagyon jó helye lesz a Hermanban. Az, hogy hogyan tudja majd kamatoztatni a képességeit, a jövőben kiderül, de nagyon bízom benne, hogy jó választás volt – fogalmazott az édesanya.