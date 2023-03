A történész, politikai elemző, a Matthias Corvinus Collegium (MCC) oktatója, március 16-án, csütörtökön este, a Tudomány és Technika Házába, a Salkaházi Sára Miskolc Program Alapítvány szervezésében és Hubay György alapítványi elnök támogatásával mutatta be kötetét. A kicsit magyarul is tudó szerző nyugat-európai szemmel méltatja a magyar miniszterelnököt kötetében és talk-show keretében beszélt arról, hogy miért a magyar út a túlélés záloga Európában. A helyszínen az író dedikálta is nemrégiben megjelent könyvét.

Orbán Viktor győzelemre játszik– a kötet szerzője, Thibaud Gibelin látogatott Miskolcra

Fotós: Ádám János

Beszélgetőpartnere Hollósy András önkormányzati képviselő volt.

"Azért is különleges a mai nap, mert ritkán tudunk olyan íróval találkozni, aki nyugat-európai nézőpontból beszél arról, hogy milyen a magyar kormány megítélése külföldön és milyen folyamatok indultak el Európában" - vezette be a könyvbemutatót Hollósy András, majd több megközelítésből is hangsúlyozta, hogy Magyarország keresztény állam.

Migráció és kereszténység

"11 évvel ezelőtt érkeztem Magyarországra, amikor az Európai Parlamentben dolgoztam. Tapasztaltam, hogy hatalmas támadásokat indítanak Orbán Viktor politikája ellen és érdekelt az igazság. Amikor 2014-2018 között az Európai Parlamentbe mentem dolgozni, akkor volt a migrációs válság. Akkor döntöttem el, hogy könyvet írok a magyar helyzet kapcsán. Franciaországban teljesen más a társadalmi valóság, mint Magyarországon. Igaz, hogy van illegális migráció, de nagyon sok népcsoport él együtt Franciaországban és nagyon kell vigyázni, hogy ebben a témában ki, hogyan fogalmaz" - mondta a Thibaud Gibelin.

"Magyarországon soha ennyi templomot nem építettek és nem újítottak fel, mint az elmúlt 10 évben. Mi úgy látjuk, hogy Nyugat-Európában éppen ellentétes folyamat figyelhető meg. Igaz-e, hogy Franciaországban a keresztény értékek veszélybe kerültek?" - kérdezte a képviselő.