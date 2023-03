Dedikálja könyveit a miskolci történeteiről ismert Reiman Zoltán a Kocsonyafesztivál idején.

Az íróval olvasóközönsége, a Villanyrendőrnél, a Nosztalgia Virágszalon mellett a Szinva híd korlátjánál találkozhat majd mindhárom napon. Reiman Zoltán helytörténeti összeállításával hétről hétre találkozhatnak lapunk olvasói is, a Múltidéző című rovatunkban, melyekkel Miskolc sokszínűségét villantja fel. Március 4-én, pénteken 13 órától, szombaton, illetve vasárnap délelőtt 10 órától várja az érdeklődőket, ahol mind az öt könyvét és a gyerekeknek szóló mesefüzetét is kézjegyével látja majd el. De meg is vásárolhatják köteteit a „miskolciasságot” kedvelők. Ez a gazdag múltú város egy kvízjátékra is lehetőséget ad, melyet az íróval játszhatnak az érdeklődők, és a legügyesebbek dedikált könyvet is nyerhetnek. Reiman Zoltán lapunknak elmondta, hogy nagyon szereti ezeket a találkozásokat, hiszen ilyenkor meríthet témát az olvasókkal folytatott beszélgetésekből, vagy bővítheti tudását, és plusz információkhoz juthat a különböző helyszínekről. Egy-egy ilyen alkalom alkalmas arra is, hogy az emberek újra felfedezzék Miskolcot – mondta el.