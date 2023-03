„Nőben az energia” címmel rendeznek konferenciát csütörtökön a Nő a Siker Alapítvány a lillafüredi Palotaszállóban, a rendezvény reggel 9-kor kezdődött és este ér véget. A tanácskozás a családon belüli és a munkahelyi női energiák hétköznapi jelentőségét, a lelki- és érzelmi kiegyensúlyozottsághoz, valamint a belső egyensúly megteremtéséhez vezető technikákat tárja fel. A hivatalos program előtt sajtótájékoztató keretében Csöbör Katalin, a Nő a Siker Alapítvány alapítója, országgyűlési képviselő elmondta, minden évben nőnap körül szervezik a konferenciát, hogy még jobban felhívják a figyelmet a nők a gazdaságban és a társadalomban betöltött szerepére.

– Számos kutatás bizonyítja, hogy ott, ahol a nők boldogok, legyen az munkahely vagy család, ott a körülötte lévő emberek is boldogabbak. A konferencián arra keressük a választ, hogy miként őrizhetjük meg mi, nők az energiánkat és testi-lelki egyensúlyunkat ebben a kaotikus világban – jelezte Csöbör Katalin.

Jótékonysági árverés

Matiscsák Éva, a Nő a Siker Alapítvány kuratóriumi elnöke felhívta a figyelmet, a konferencia fontos eseménye az alapítvány által fenntartott Martin János Technikum, Szakképző Iskola és Készségfejlesztő iskola javára rendezett jótékonysági árverés.

– Nemcsak a nőket támogatjuk, hanem a sajátos nevelési igényű gyerekeknek is segítünk. Az iskolában szakmát szerezhetnek a valamilyen fogyatékossággal élő, valamint a figyelemzavaros és autista fiatalok is. Lehetnek pékek, asztalosok, keramikusok, kiskertgondozók, tanulhatnak varrni, és jelenleg a legnépszerűbb a kisállatgondozó szakma. A tanulók által készített tárgyakat árverezzük el, a befolyt összeget pedig az iskola működésére fordítjuk. A diákokon kívül a családokat is segítjük. Támogató szolgálatunk elviszi a diákokat az iskolába, kezelésekre, de akár kirándulni is. Kompetencia-fejlesztő képzéseket tartunk hátrányos helyzetűeknek, hogy a munka világában megállják a helyüket – sorolta Matiscsák Éva.