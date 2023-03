Pánikszerűen próbálják meg elkölteni a SZÉP-kártyán (Széchenyi Pihenő Kártyán) felgyülemlett összeget azok a szerencsések, akiknek van ilyen, és a munkáltatójuk minden hónapban utal rá több tízezer forintot. A pániknak az az oka, hogy a 2022. október 15-ig jóváírt összeget 15 százalékos adó sújtja, ha azt a kártya tulajdonosa nem használja fel május 31-éig. Azonban van, akinek egymillió forintnál is több halmozódott fel a kártyáján, mert eddig nem volt alkalma elkölteni az azon várakozó pénzt. Pedig a kormány a koronavírus-járvány idején eltörölte a felhasználási korlátokat is, így átjárhatóak a szálláshely, vendéglátás és szabadidő alszámlák.

Végső hajrá

– Sok pénz van a SZÉP-kártyámon – árulta el lapunknak Nagy Zoltán, aki egy állami cégnél dolgozik. – Annyira elfoglaltak vagyunk a feleségemmel a munkánk miatt, hogy egy évben csak egyszer engedhettük meg magunknak, hogy nyaralni menjünk. Akkor költöttünk a SZÉP-kártyáról szállásra és éttermi fogyasztásra. A covid idején élelmiszert is vásárolhattunk a kártyán felhalmozódott pénzből, de aztán ezt a lehetőséget megszüntették, mert nyitottak a szállodák és éttermek. Igazából nem is gondoltam a felhalmozódott összegre, csak akkor, amikor jött a hír a 15 százalékos adóról. Akkor szóltam a felnőtt gyerekeimnek, hogy foglaljanak maguknak szállást, menjenek pihenni, én fizetem, de ők is sokat dolgoznak, így csak egy-egy alkalommal tudtak időt szakítani kikapcsolódásra. Csináltattam nekik társkártyát, úgyhogy vásároltak maguknak sporteszközöket, jógabérletet, és hétközben az ebédjüket is a SZÉP-kártyáról fizetik, de úgy látom, hogy még mindig marad majd olyan összeg, amit megadóztatnak – tette hozzá Nagy Zoltán.

Mint fogalmazott, nagyon jó dolog, hogy a munkahelye támogatja a pihenési lehetőséget, de hasznos lenne, ha a pénz teljesen szabad felhasználású lenne. Neki például most igencsak jó jönne a kártyán lévő összeg a háza szigetelésére és ablakcserére. Hiszen az energiatakarékosság ugyanolyan fontos, mint a pihenés.

Van megoldás

– A szállásadók és a vendéglátók is érzékelik, hogy az emberek igyekeznek elkölteni a SZÉP-kártyán lévő pénzt – jelezte lapunknak Bágyi Péter, a BOKIK Idegenforgalmi és Vendéglátóipari Osztályának elnöke, a Hotel Bodrog tulajdonosa, ügyvezetője. – Azonban felhívnám a figyelmet, hogy a vendégek a kártyán lévő összegért akár ajándékutalványt is vásárolhatnak, melyet május 31-e után is beválthatnak. Ajándékkártya a legtöbb szállás és vendéglátóhelyen elérhető. Már most tavasszal is sokan foglalnak megyénk szállodáiban. Pedig elkeseredve vágtunk neki ennek az évnek az energiaválság miatt. Ha a tél nagyon hideg lett volna, rosszul alakulhatott volna a helyzet, de szerencsére enyhék voltak az elmúlt hónapok. Így valahogy túl lehetett élni, azonban a magas élelmiszerárak továbbra is gondot okoznak. A zöldségárak az egekben. Korábban annyiért marhahúst lehetett venni, amennyiért most egy kis zöldpaprikát. Ettől igencsak szenvednek a szállodások és az éttermek is. Nagyon várjuk, hogy véget érjen a háborús helyzet, és valahogy normalizálódjanak a nyersanyagárak – fogalmazott Bágyi Péter.

Szépen alakul

Hozzátette: a covid után lett szokás, hogy a vendégek az érkezési időpontjuk előtt csak egy-két héttel foglaltak a bizonytalanság miatt, és ez a mai napig megmaradt. Azonban az a tapasztalat, hogy a vidéki és a minőségi wellness-szállodák iránt továbbra is van kereslet, hiszen az emberek szeretnek jó színvonalú körülmények között kikapcsolódni. A Hotel Bodrogban is szépen alakulnak foglalások, visszatértek a belföldi vendégek, a húsvét pedig biztos, hogy telt házzal megy majd.