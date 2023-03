Ramin lett a neve a Miskolci Állatkert legifjabb perzsaleopárd-kölykének. Március 15-én mindenki, aki az állatkertbe látogatott, „névválasztó” kupont kapott a pénztárban, mellyel leadhatta szavazatát a január 25-én született kisleopárd nevére. A bejáratnál kihelyezett dobozon három név szerepelt, közülük az egyikhez kellett bedobni a kupont. A három lehetőség a következő volt: Mansur (kiejtése: Manszúr), jelentése: győztes. Iráni, arab és török nyelvben használt férfinév. Ramin, jelentése: béke, öröm. Ramin a perzsa mitológia egyik hős alakja. Sayed (kiejtése: Szejjed), jelentése: úr, mester. Iráni és arab nyelvterületen ma is gyakori név. Végül a Ramin lett győztes, a kölyök ezzel a névvel került be a perzsa leopárdok európai törzskönyvébe is. A kis Ramin egyre több időt tölt a szülőszobaként szolgáló odún kívül, így a látogatók számára is napról napra egyre nagyobb az esély rá, hogy megpillanthassák a leopárdház belső terében.

Gondosan nevelte

Az állatkert első perzsa leopárdja, Tareca 2012-ben érkezett meg a Lisszaboni Állatkertből. Jelenlegi párja, Azhar tavaly, Augsburgból került ide, az európai tenyész­program keretében. Frigyük eredményeként január 25-én reggelre született meg első kölykük. A kölyköt anyja gondosan nevelte, de a gondozók is igyekeztek minél nagyobb nyugalmat biztosítani nekik, így az első hetekben kizárólag a leopárdok gondozói láthatták a kispárducot. Az első állatorvosi vizsgálata során volt lehetősége bemutatkozni az érdeklődők előtt. A vizsgálat során a kölyök megkapta a kötelező védőoltásokat, valamint az azonosítására szolgáló mikrochipet. Megmérték a súlyát is, amely azt igazolja, hogy jól fejlődik. A kölyök mintegy három hónapos vemhességet követően jött a világra a leopárdházban erre a célra behelyezett odú biztonságában. Az első hetekben anyja is folyamatosan itt tartózkodott vele, éppen csak enni ment ki. A kicsi fő táplálékát ugyan még az anyatej jelenti, de emellett már kóstolgatja az anyja táplálékát jelentő húst is. A leopárd a legnagyobb elterjedési területtel rendelkező nagymacska, hiszen Afrika déli részétől egészen a Távol-Keletig előfordul, ahol több alfaját is megkülönböztetik élőhelyüktől, méretüktől, színezetüktől függően. Létszáma azonban mindegyik alfajnak jelentősen megfogyatkozott. Különösen igaz ez a Közel-Keleten élő, legnagyobb termetű alfajára, a perzsa leopárdra, melyből becslések szerint szabadon legfeljebb ezer példány élhet. A veszélyeztetett nagymacskák megmentéséért az európai állatkertek az 1980-as években az elsők között hoztak létre összehangolt tenyészprogramot. Ennek keretében Európa és a Közel-Kelet állatkertjeiben mintegy 100 egyede él, köztük jelenleg hárman Miskolcon.