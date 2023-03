Miskolci közlekedési információk:

Útlezárás:

Lezárták a forgalom előtt a Patak utcai kavicsos nagy parkolót, a Városháza Hunyadi utcai bejárata előtt lévő parkolóhelyeket, a Kazinczy utca Nagy Imre utcai kihajtójától a Villanyrendőr felé vezető szakaszát, a Régiposta felé azonban továbbra is ki lehet majd kanyarodni.

Szombat reggel 6:30-tól azonban ez utóbbi szakaszt is lezárják, egészen a sarki kisvendéglőig, az autósok a Régiposta utcára fordulva hajthatnak majd tovább. Péntek reggel 6:30-tól lesz érvényben lezárás a Hunyadi utcán a Városháztér felé a Bartók tér sarkától. A Csizmadia közbe, a Kandia utca felé már február 28-án, kedd reggeltől nem hajthatnak be a gépjárművek.

A Meggyesalja utcára a Reményi Ede utca – Rácz György utca között, kizárólag a lakó és az odairányúló célforgalom behajtása engedélyezett.

A korlátozás ideje alatt a környéken torlódásokra kell számítani. A város nyugati irányából érkezők az északi tehermentesítő út felé kerülhetnek, vagy a Nagyváthy utcánál térhetnek le a Szent István út irányába.

Balesetről nincs információnk.

A jelzőlámpák a Petőfi utca 1-3. szám előtt, a Kálvin J. utca - Erzsébet tér nagy parkolónál, illetve a Meggyesalja u. – Rácz György utca kereszteződésében sárgán villognak.

A jelzőlámpák az Ilona u. – Malomszög u. kereszteződésben sárgán villognak a Kocsonyafesztivál miatt! - írja a Miskolci Városgazda.

Félpályás terelésre lehet számítani:

Acél u. – Kavics u. kereszteződés

Báthori sor 103. és 105.

Bellervölgy u. 12.

Benedek E. u. 1.

Csehov u. 2.

Csermák A. u. 67.

Csokonai V.M. u.12.

Dorottya u. 6.

Erenyő u. 106.

Katowice u. 25.; 29.

Mikes Kelemen u. 4.

Nyár u. 18.

Negyvennyolcas u. 3-5.

Pillangó u. 12.

Selyemrét u. 2.

Szeretet u. 4.

Tokaji F. 2.

Vasöntő u. 5..

Vécsey u. 14.

Zsolcai kapu 14.