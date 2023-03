Az egészségügyet és a szociális ágazatot célzó átalakítások az önkormányzatokat is érintik. A magyar kormány által meghozott törvényekre Miskolc önkormányzata is reagál: Veres Pál Miskolc polgármestere határozatával létrehozta a Miskolci Egészségügyi Monitoring Tanácsot, amely március 16-án tartotta alakuló ülését – ismertette szerdán Varga Andrea Klára, Miskolc alpolgármestere. Hozzátette: a tanács tagjai az egészségügyi és az idősellátás kapcsán érintett szakmai érdekképviseleti szervezetek delegáltjai, akik tapasztalataikkal segítik a városvezetés munkáját. Feladatuk, hogy az egészségügyi és szociális ellátórendszerben újonnan bevezetett gyakorlati megoldásokat a háziorvosok, a házi gyermekorvosok, a védőnők és az egészségügyi intézmények tekintetében monitorozzák.

"Annak ellenére, hogy a változásokra az önkormányzatnak nincs ráhatása, az Egészségügyi Monitoring Tanács azon dolgozik majd, hogy hidat képezzen a lakosság felől a döntéshozók felé, összegyűjtse az észrevételeket és továbbítsa” – mondta. Arra is kitért, hogy ennek érdekében rendszeresen kérnek majd visszajelzéseket a miskolciaktól, és igyekeznek majd objektív képet mutatni az egészségügyi ellátásról. Balog Ildikó, a Miskolci Egészségfejlesztési Intézet intézményvezetője az április 1-től életbelépő új ügyeleti rendszer részleteit ismertette, és azt is hangsúlyozta, hogy a fogászati ügyeleti ellátás változatlanul, továbbra is marad a Szentgyörgy utcai egészségházban.