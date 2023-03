A Hat hét című magyar filmet vetítik a Cine-Mis Nonprofit Kft. által üzemeltetett Művészetek Háza Uránia Art Mozitermében április 6-án délután fél 5-től. A vetítést követően kerekasztal beszélgetést tartanak, amelyen jelen lesznek a krízisterhes kismamákkal és örökbefogadással foglalkozó Várva Várt Alapítvány munkatársai.

A film magyarországi premierje 2022-ben a 18. CineFest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál versenyprogramjában volt, ahol az erős nemzetközi mezőnyben a fesztivál nagydíját, a Zukor Adolf-díjat nyerte el.

Jelenet a filmből



Szakonyi Noémi Veronika érzékeny és mélyreható drámája a rangos szarajevói filmfesztivál versenyprogramjában debütált, majd világszerte számos fesztiválon szerepelt sikerrel: a franciaországi Arras-ban a legjobb rendezés és a legjobb ifjúsági film díjával ismerték el, a történet főhősét alakító Román Katalin pedig a törökországi Boszporusz Filmfesztiválon – élete első nagyjátékfilm főszerepével – elnyerte a legjobb színésznő díját. Az 'A' kategóriás Tallinn Black Nights filmfesztiválon a Hat hét nyerte a Just Film versenyszekció nagydíját. 2023 februárjában a legjobb film és a legjobb női főszereplő kategóriájában is elnyerte a Magyar Filmkritikusok díját. A film még április 7 és 9. között is látható lesz délután 5-től.

Nehéz helyzetben

A film főhőse az érettségi előtt álló, profi asztalitenisz karrierért küzdő Zsófi, aki nehéz anyagi körülmények között él labilis édesanyjával és húgával. Későn veszi észre, hogy terhes, és az életkörülményeiket figyelembe véve úgy dönt, hogy születendő gyermekét egy civil szervezet segítségével örökbe adja egy hosszú évek óta várakozó párnak. Zsófi határozott és kifejezetten felnőtt döntést hoz, de a szülése után jelentkező fizikai és érzelmi hullámvasútra nincsen felkészülve. A film az ő szemszögén keresztül követi végig a szülés utáni, az örökbeadó és örökbefogadó szülőknek egyaránt érzelmileg megterhelő hat hetes időszakot, amikor az életet adó anya még meggondolhatja magát.