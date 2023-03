Tavaly tavasszal kezdődött el mintegy egymilliárd forintos uniós forrásból a miskolctapolcai parkok és a tó környékének megújítása, amely tartalmazza az Őspark, a Geometrikus park és a hozzájuk kapcsolódó sétányok teljes megújítását, a terület víz-, szennyvíz- és csapadékvíz-csatornáinak, illetve az elektromos hálózat átalakítását.

A projekt nagyon fontos része a Csónakázó-tó megújítása is. Körben teljes egészében új járda veszi majd körül a tavat, lesznek korszerű pihenőpontok, amelyek jó kilátást biztosítanak a tóra is.

A projekt ugyan halad, de – ahogy fogalmaztak – előre nem látható nehézségek lassították a munkálatokat, így mintegy 70 napos késésben vannak az építők, de a kivitelező ígérete szerint május 31-re mindenképpen elkészülnek, és átadhatják a miskolciaknak a megújult Miskolctapolcát.

Elkorhadtak a hídelemek

Akad azonban némi plusz probléma. A tó Barlangfürdő felé eső végénél korábban két fából készült híd segítette a közlekedést. Az egyiket a program részeként teljesen elbontották és egy acél hídra cserélték, amelynek fémszerkezete már készen áll a helyén.

Ilyenre cserélték a korábbi, teljesen fából készült hidat a Barlangfürdő mellett. Fotós: SZB

A bobpálya mellett van egy másik híd, amelynek két végét faragott mókusok is díszítik. Az eredeti terv szerint ennek a hídnak csak a járófelületét cserélték volna le.

A döbbenet akkor következett be, amikor felszedték a régi burkolatot. Alatta teljesen elkorhadt hídelemeket találtak. Csoda, hogy eddig bírta a szerkezet. Mint megtudtuk, a program tervezésekor alulról megvizsgálták a hidat, de akkor nem tapasztalták a faszerkezet korhadását.

Ezzel voltak kénytelen szembesülni az építők: elkorhadtak a másik híd szerkezetelemei

Ez a helyzet tesz még egy csavart a Miskolctapolca programba, hiszen a használhatatlan hidat is le kell bontani és helyére egy a másikhoz hasonló szerkezetet behelyezni. Ez viszont kalkulációk szerint mintegy 50-60 millió forinttal megdrágítja a munkálatokat.

Reméljük, forrás is lesz és elegendő idő is, hogy a nem várt munkát is befejezzék a Csónakázó-tónál.