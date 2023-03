Az újjáéledt Miskolci Kocsonyafesztivált kétnapos Régiségvásár is kiegészíti, ami még több élményt, még több látnivalót kínál a vendégeknek. Rendhagyó módon szombaton és vasárnap a Hősök tere is kincsekkel telt meg, és természetesen a kincsekre vadászó érdeklődőkkel. Persze egy ilyen rendezvény arra is jó, hogy különleges emberek bukkanjanak fel a forgatagban.

Vasárnap Vadász Zsolt világutazóval, a Tarbant Expedíció vezetőjével, A világjáró Trabant című könyv írójával találkoztunk a miskolci Régiségvásáron.

Vadász Zsolt. Fotós: Bujdos Tibor

Azt mondta, most épp Afrikából érkezett, és egyébként lelkes résztvevője a miskolci Régiségvásárnak. Nincs itt minden alkalommal, de amikor épp hazaér valamelyik expedíciójáról, ellátogat a borsodi vármegyeszékhelyre. Sőt azért is különleges szereplője a Régiségvásárnak, mert egyedül neki engedi meg a rendezőség, hogy a 32 éves, felmatricázott, impozáns megjelenésű, piros Trabantját is bevigye a vásártérre, mint ahogy ez alkalommal is. A Trabant Expedíciót tíz éve vezeti a természetvédelem jegyében. Három Bamako Rally-n vannak túl, kétszer kaptak különdíjat „low budget” kategóriában.

Túlélést tanít

A Régiségvásárt azzal teszem autentikussá, hogy nem lomos dolgokat hozok, hanem külföldről, például Afrikából bőrtermékeket, táskákat, kiegészítőket, gyerekjátékokat. Ezek iránt mindig nagy az érdeklődés, a kérdés az, hogy van-e rá pénzük az embereknek. Kínálok katonai holmikat is, ezek már hazai beszerzések. Világjárásaim során egyébként lelkesen tanulom a túlélés művészetét, és ezt tovább is adom az embereknek. Előadásokat tartok, és túlélési praktikákat tanítok az embereknek, kimondottan az utazás szemszögéből. Például hogy hova rejtsék el a pénzüket, az irataikat, hogy azokat fénymásolják vagy szkenneljék be, és küldjék el a saját email-címükre. Tanítom azt is, hogyan lehet egy hölgyet megvédeni a mohamedán világban, hogyan kell öltözködnünk, hogyan kell beilleszkedniük más országok társadalmába, hogy az utazás minél nagyobb élményt jelentsen

– sorolta Vadász Zsolt.

Küldetéséről pedig elmondta: szeretné megvédeni kis világunkat a fogyasztói társadalomtól, az elszemetelődéstől és egyéb környezeti károktól. Trabantja épp ezért négyütemű motorral működik, és azt is hirdeti, hogy nem kellenek a 2 tonnás, 20 literes fogyasztású járművek, amikor a kis költségvetésű, olcsó anyagokból megépített Trabanttal is be lehet járni a világot.