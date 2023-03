Rég volt akkora kavalkád Miskolcon, mint az elmúlt hétvégén. Péntek délutántól egészen vasárnap éjszakáig vonzották a vendégeket a Kocsonyafesztivál programjai, gasztronómiai kínálatai és semmihez sem hasonlító hangulata. Az érdeklődést csak fokozta, hogy ezúttal kétnapos Régiségvásárral és az Avasi Kvaterkával is kiegészült a forgatag.

Mindhárom nap ott voltunk a főutcán, ahol azt tapasztaltuk, hogy egyes időszakokban olyan sok ember volt kíváncsi Miskolc téli fesztiváljára, hogy lépni is alig lehetett. Az emberek azt mondták, örülnek, hogy végre történik valami a városban. Véleményük szerint a hasonló nagy rendezvények összekötik a város és vármegye lakóit, és a lelküket is melengeti, hogy a hosszú és szürke tél után egy kis napfény és vidámság költözik a mindennapokba. Délután inkább idősebbekkel és kisgyermekes családokkal találkoztunk, este azonban a fiatalok foglalták el a belvárost a három színpadon zajló koncertek miatt. Üde színfoltjai voltak a főutcának a mutatványosok és a zenészek, valamint a fesztivál életnagyságú békái, akik úgy tűnik, kiszabadultak abból a bizonyos miskolci kocsonyából.

Azonban hallottunk elégedetlenkedőket is. Az egyik budapesti család kevesellte a kocsonyát a kocsonyafesztiválon. Van, aki azt panaszolta, hogy túlságosan drága minden, egy adag kocsonya közel 2 ezer forintba került. A tömegközlekedéssel sem voltak elégedettek az emberek, elvárták volna, hogy az esti időszakban sűrítsék a járatokat. A buszokra és a villamosokra is alig lehetett felférni.

A kocsonya története

Vasárnap délelőtt azonban senki nem volt elégedetlen.

– Örülünk, hogy újra van fesztivál, mert az elmúlt években elmaradt – mondta Vida Henriett, aki két gyermekével érkezett a Szinva teraszra. – Most még csak nézelődünk, de érdekelnek a programok és a gasztronómiai kínálat is. Jó, hogy ki lehet szabadulni egy kicsit otthonról. A gyerekeknek elmeséltem a miskolci kocsonya törénetét, megbeszéltük, hogy miért van mindenhol béka. A nagyobb gyerekeimmel este még visszajövök a koncertekre – tette hozzá az édesanya. Kiderült, négy gyermeke van.

Olcsó könyvek

A főutcán Kolumbán Jenő költővel találkoztunk.

– Hideg van – állapította meg. – Nem a Kocsonyafesztivál miatt jöttem ki, hanem a Régiségvásárba. A fesztivál nem nagyon érdekel, de mivel összevonták a két rendezvényt, most itt vagyok. Úgy látom, minden nagyon drága, egy kis tócsni több mint ezer forint. A rendezvény azonban nem rossz, abból is látszik, hogy sokan vannak. A Régiségvásárban főleg könyveket veszek, mivel azokat nagyon olcsón adják. Főleg a versesköteteket szeretem, mert én is írogatok. Minden régiségvásáron itt vagyok, csak akkor nem jövök, ha nagyon rossz az idő – tette hozzá Kolumbán Jenő.

Volt, aki elismeréssel szólt a fesztiválról.

– Nagyon tetszik, hogy minden egyes méteren van valami látnivaló – lelkesedett Bátor Zsolt, aki a Dunántúlról érkezett a feleségével Miskolcra. – Egy nap kevés is, hogy bejárjuk a főutcát és a Régiségvásárt. Úgy hallottam., hogy a Szinva mellett is vannak programok. Nem tudnám megmondani, hogy az emberek miért szeretik ezt a tömeget, de számomra is van benne valami vonzó. Talán a közös élmény érzése. Az is tetszik, hogy Miskolc tulajdonképpen egy szóláshasonlatból teremtett hagyományt. A pislog, mint a Miskolci kocsonyában a béka szólást mi is ismerjük, a Dunántúlon. Most is ezt mondtam a feleségemnek, amikor megláttuk az ételek árait. Csak én voltam az a bizonyos, pislogó béka – újságolta nevetve Bátor Zsolt.

Francia babák

Az elmúlt hétvégén a Hősök tere is megtelt a Régiségvásár kincseivel. Horváth Imre díszes ruhájú, francia babákat is árult.

– A babák hagyatékból vannak. Hagyatékokat vásárolok föl, és amit értékesíteni lehet, eladom. Van kereslet a babák iránt, minden alkalommal elvisznek egy-két darabot. A fejük, a kezük és a lábuk porcelán. Egy kis tisztításra szorulnak, de aki megveszi, szépen rendbe teszi. Azt nem tudom, hogy mikor készültek ezek a babák, de nem eredetiek, mert az erdetieknek pecsét és aláírás van a nyakánál. Ezek inkább tömegtermékek. Hoztam még rádiót, festményeket, vázákat, egyéb apróságot. Van, aki a szocialista időket idéző jelvényeket viszi, mert azokat gyűjti. Szombaton is itt voltam. Jó, hogy kétnapos a vásár, csak az a baj, hogy a Hősök terére kevesen jönnek, mert az emberek inkább a főutcán nézelődnek. Ott viszont drága a helyjegy – tette hozzá Horváth Jenő. Mint mondta, szereti a vásárt, mert itt egy kicsit megpihen, elbeszélget a szomszéd árusokkal és a vásárlókkal.

