Mint megtudtuk, Lyukóbánya bezárása óta az ominózus épület már nagyon sokszor gazdát cserélt, tervek sokasága készült hasznosításával kapcsolatban, de igazából csak tervasztalon, vagy az asztalfiókban maradtak, mert az épület mai állapotán nem a fejlesztés, hanem az enyészet látszik. Az oldalfalán még ott van az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program meglehetősen kopott projekttáblája, hogy olyan 400 millió forintos támogatásból ott csinálni terveztek valamit.

Az el nem készült gyümölcsfeldolgozó

Ottjártunkkor az egyik közelben lakó férfi sorolta, hogy akartak ott már idősek otthonát csinálni, meg szó volt ifjú házasok átmeneti otthonául szolgáló épületté alakításról. Olyan szóbeszéd is volt, hogy valami börtönféle lehet belőle.

Mindig jött valaki, alaposan megnézte az épületet, hümmögött párat, aztán elment és soha nem láttuk többé

- mondta.

A legígéretesebb lehetőség, amikor egy állítólag ukrán tulajdonosi szálakkal rendelkező társaság zöldség- és gyümölcsfeldolgozóvá, raktárrá akarta átépíteni az épületet. Valószínűleg ők hagyták kint a már alig kibetűzhető projekttáblát. Az épület tulajdonosa lehetett a Hoverla2061 Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, amelyet 2004-ben alapítottak és annyit biztosan lehet tudni róla, hogy törölték a cégjegyzékből. A tervezett projekt megvalósítója a Hoverla 2061 Kft.-hez kötődő Vegoline Zöldség- és Gyümölcsfeldolgozó Kft. lett volna, amely hozzá is látott a munkához. Kiverték például a közfalakat, hogy nagy belső terek jöjjenek létre, a tető helyreállításán is dolgoztak, nyílászárók is érkeztek, de aztán egyszercsak mindent visszabontottak és eltűntek. A projektnek már 2013-ban be kellett volna fejeződnie.

A céget felszámolták

A közelben lakó férfi elmondása szerint maga is dolgozott az építkezésen, a tető építésénél segédkezett, de nem nagyon fizették ki a munkát, amit végeztek.

Aztán egyszer csak síri csönd lett az épület körül. Nem jár már ide senki. Csak aztán össze ne omoljon...

- mondta.

Pénzhez már biztos nem jutnak az építkezésen pórul jártak, hiszen a Vegoline Zöldség- és Gyümölcsfeldolgozó Kft.-ről azt tudni, hogy felszámolási eljárás indult ellene, sőt a 2009-ben alapított társaságot a cégjegyzékből is törölték. Az utolsó hivatalos adatok szerint 2016-ban 2 vezetője és 1 alkalmazottja volt.

Mindez persze nem vigasz sem a környéken élőknek, sem magának az épületnek, amely ilyen állapotában már tényleg csak szellemtanyának való. A pályázati pénz sorsáról sem lehet semmit tudni.