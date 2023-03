Bővülő kínálattal indította útjára, nagy sikerű, a helyi lakosság körében is kedvelt városnéző sétáinak kilencedik évadát 2023. március 11-én, szombaton délelőtt, a Tourinform Miskolc. A kezdő alkalmat „10, 50, 200, 700 – Emlékezés kerek évfordulókra” címmel hirdették meg. Az útvonal a város történetének nevezetes eseményei köré szerveződött. A programot megnyitotta és azon részt vett Szopkó Tibor, Miskolc alpolgármestere is, aki kiemelte, hogy a városnéző séták Miskolc csodáiról szólnak.

A turisztikai szezonban, márciustól novemberig minden hónap második szombatján ismerhetik meg a belváros látnivalóit az érdeklődők, különböző izgalmas tematikák mentén.

Fotós: Ádám János

Évfordulós helyszínek

A sétálók, akik a szeles idő ellenére is nagy számban eljöttek szombat délelőtt, hallhattak a 90 évvel ezelőtti lillafüredi írókongresszusról, amelyen József Attila is megjelent. Továbbá az 50 éves „magyar Woodstockról”, a Miskolci Rockfesztiválról, amelyet újra megrendeznek és a 110 éves Fazola Kohóról, amely hazánk legrégebbi működő ipari műemléke. Elhangzott, hogy tíz évvel ezelőtt valósult meg a miskolci főutca köveinek rekonstrukciója és idén 200 éves a Miskolci Nemzeti Színház, a jelenlegi Magyarország első kőszinháza. Az idegenvezető megmutatta a színház első, 1823-as épületét is a Déryné utcán, majd a testvérvárosi fasorhoz vonultunk tovább, ahol Miskolc minden testvérvárosa tiszteletére külön fát ültettek. A Miskolci Művészetek Házánál megtudtuk azt is, hogy a Miskolci Szimfónikus Zenekar 60 évvel ezelőtt alakult, de elődje a Vasgyári Szimfónikus Zenekar 130 évvel ezelőtt. Végül az 1843-as nagy miskolci tűzvészről esett szó, amely a Papszer utcától egészen a belvárosi templomokig terjedt. Az Avasi templomhoz szerkesztőségünk tagjai már nem követték a csoportot.