A trianoni békediktátum máig tartó hatásai címmel tartottak konferenciát szombaton Tokajban a Tokaj-Hegyalja Egyetem Tokaji Kereskedelmi és Idegenforgalmi Technikum és Szakképző Iskolában. A tanácskozást a Tokaji Országzászlóért Egyesület és a Pap Miklós Népfőiskola szervezte. A megjelent vendégeket dr. Simon Csaba, az egyesület elnöke köszöntötte, majd dr. Koncz Zsófia országgyűlési képviselő, az Energiaügyi Minisztérium miniszterhelyettese mondott beszédet.

Simon Csaba, a Tokaji Országzászlóért Egyesület elnöke

Fotós: Vajda János



Mint fogalmazott, napjainkban is nagyon aktuális a konferencia témája. A szomszédunkban egy éve háború zajlik és olyan helyzetet élünk meg, amit senki nem gondolt előre.

– Nekünk, magyaroknak olyan történelmünk, múltunk van, amelybe mindenképpen kapaszkodnunk kell, amikor arról van szó, hogy mi az az irány, ami a magyar érdekeket leginkább szolgálja. Éppen ezért gondolom, hogy a magyar álláspont teljesen egyértelmű. Mi békét szeretnénk, a béke pártján vagyunk, mert azt nézzük, hogy a kárpátaljai magyarságnak mi lenne jó. Ezt büszkén ki kell mondani, ki kell mellette állni, ami a nemzetközi fórumokon nem egyszerű. Amikor az ember európai uniós diplomatákkal és az amerikai féllel ül egy tárgyalóasztalnál, akkor alapvető dolgokat nem értenek, mert más a történelmük, mint nekünk. Ezért újból és újból el kell magyaráznunk. De amikor mi magyarok olykor egyedül vagyunk, akkor az igazságunkkal vagyunk egyedül – hangsúlyozta Koncz Zsófia.

Határok

Felidézte, hogy édesapja, néhai Koncz Ferenc nemzeti érzelmű ember volt, és jártas a történelemben. A családjuknak is vannak határon túli rokonaik a felvidéki Szepsi környékén, akiket gyakran meglátogattak. Emlékszik, hogy gyermekkorában órákat kellett várni, amíg átjutottak a határon. Ezért is rendkívül fontos a schengeni egyezmény, amire nagyon kell vigyázni, és amit épp a migrációs helyzet veszélyeztet, emelte ki a miniszterhelyettes.

– Akik otthon nem beszélgetnek a határon túli magyarok kérdéséről vagy a trianoni békediktátum következményeiről, hatásairól, azoknak ott vannak az oktatók, tanárok. Ezek a konferenciák is azt szolgálják, hogy ezeket a témákat részletesen átbeszéljük – tette hozzá Koncz Zsófia.

Posta György, Tokaj polgármestere

Fotós: Vajda János



Posta György, Tokaj polgármestere arra emlékeztetett, hogy a város ebben az évben ünnepli 950. születésnapját.

– Méltán lehetünk büszkék arra, hogy Tokajnak ilyen történelmi múltja van, és ezt az évet a jubileum jegyében szeretnénk tölteni. Azt gondolom, hogy a mai rendezvény is kapcsolódik ehhez a 950 évhez. Nagyra értékelem azt a tevékenységet, amit dr. Simon Csaba végez. Ebben az évben Tokaj város kultúrájáért díjban részesült, elismerve önzetlen munkáját – fogalmazott a polgármester.