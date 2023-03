A kisebb hentesüzleteknek is problémákat okoz, hogy az ukrajnai háború és az elhibázott brüsszeli szankciók miatt az egekbe emelkedtek az energiaárak, ezért 4,5 milliárd forint keretösszegű pályázatot indított nekik a kormány – közölte a napokban Facebook-bejegyzésében Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő. Hozzáfűzte: a pályázaton azokat a mikrovállalkozásokat támogatja a kormány, amelyeknek van lezárt üzleti évük, emellett vállalják, hogy legalább 2023. december 31-ig folytatják tevékenységüket, továbbá nem állnak felszámolási, végelszámolási vagy kényszertörlési eljárás alatt és nincs köztartozásuk. Helyi vállalkozókat kérdeztünk, hogy igénybe veszik-e a lehetőséget.

A bérek kifizetéséhez is kell

– Jó lehetőségnek tartjuk a pályázatot. Amikor hallottunk róla a híradásokban, úgy éreztük, hogy meg kell ragadnunk az alkalmat, ezért mi is pályázunk. Ez a magasabb rezsiköltségek és a bérek kifizetése szempontjából is nagy segítség – mondta Hegedűs Nándor, a selyemréti Hegedűs Hús-hentesáru ügyvezetője. – A boltban villanyáramot használunk, amelynek a költsége szinte két-háromszorosára nőtt. Ráadásul visszaesett a kereslet, de abban bízunk, hogy a húsvét közeledtével kicsit nőni fog. Nekünk, mint kisebb üzletnek, a csirkemellfilére és a sertéscombra bevezetett hatósági ár is komoly érvágást jelentett az elmúlt időszakban. Az a szerencsénk, hogy a készleteink mindig rendben voltak. Mivel nem a városközpontban működünk, így most is elegendő az, amit eddig rendeltünk.

Sokat fogyasztanak a hűtők

Egy városközpontban működő húsbolt nagyobb megrendelők toborzásával igyekezett eddig pótolni a kieső bevételeiket.

– Már benyújtottuk a pályázatunkat a kormány pályázatára. Villanyt és vizet használunk a boltban. Hatalmas villanyszámláink jöttek, ami nagyon-nagyon megviselt bennünket. Próbáltunk csak minimálisan, de muszáj volt árat emelnünk, mert a dolgozóinkat nem akartuk elküldeni – számolt be Juhász Károly, a Kukori Áruház Húsbolt üzletvezetője. – Folyamatosan megy három hűtőnk és nyitvatartási idő alatt a hűtőpultjaink is. Mostanra muszáj volt a füstölt húsok számára is bekapcsolnunk a külön hűtőszekrényt. Az árstoppos termékek közül a sertéscombot majdnem annyiért vesszük, mint, amennyi a hatósági ára. Csirkemellfilét és csirkefarhátat pedig a beszállító ritkábban ad, sokszor csak péntek este, ezért hiány alakult ki. Eddig úgy próbáltunk spórolni, hogy egy hűtőben tartottuk őket a többi hússal. A kieső bevételt próbáltuk nagyobb megrendelők, például iskolák, éttermek bevonásával kompenzálni.

Gyakran kellett helyettesíteni

A kiliáni húsboltnak a legnagyobb nehézséget a stáb és a vásárlók idős kora és az ezzel járó életkörülmények jelentik.

– Pályáztunk, mert jó lehetőségnek tartjuk a kiírást. Egy hónappal a határidő előtt benyújtottuk a pályázatunkat. A megírásához segítséget is kaptunk. Korábban is próbálkoztunk már más pályázatokkal, de eddig még nem sikerült nyernünk, bár azok teljesen más jellegűek voltak. Majd meglátjuk, hogy mi lesz most, de én már 64 éves elmúltam, úgyhogy csodát nem várok – vallotta be Farkas László, a róla elnevezett húsbolt tulajdonosa. – A villanyáram ára duplájára nőtt és a bérköltség is megemelkedett. A hatósági áras termékeket pedig csak drágábban tudtuk beszerezni, ami némi hiányt okozott. Mindezek miatt muszáj volt árat emelnünk. Viszont mivel a Kiliánban vagyunk, ami nyugdíjas környék, az itt élők már nem igazán tudnak mélyebben a pénztárcájukba nyúlni. Húsvétkor számítunk majd forgalomnövekedésre. Családi vállalkozás vagyunk, ezért nem merült fel, hogy valakit is elbocsássunk, mindig kisegítjük egymást. Sajnos sokat betegeskedtem az elmúlt időszakban, így gyakran kellett helyettesítést is kérnem. Igaz, hogy 50 éves munkaviszonyom van, de mégis van még egy évem a nyugdíjig. A mi szakmánkban az is a probléma, hogy ellentétben a nyugat-európai országokkal, itthon nincsen utánpótlás a fiatalabb korosztályból.